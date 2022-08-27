Френч с приставкой микро: свежая новинка в мире маникюра, которую обязательно надо попробовать этой осенью

Французский маникюр был создан еще в 1930-е годы. Со временем он эволюционировал. Кроме классического варианта с белым кончиком ногтя появлялись новые креативные дизайны. Недавно в моду вошел микрофренч. Это свежая новинка в мире маникюра, которая придает красоту ногтям любой формы и длины. Ее нужно обязательно попробовать этой осенью.

Микрофренч: что это такое

Микрофренч – это минималистичная версия французского маникюра, в которой каждый кончик ногтя украшен тонкой линией. Дизайн сильно варьируется в зависимости от вашего вкуса. Это могут быть как классические белые кончики, так и варианты с рисунками и яркими линиями.

Микрофренч имеет немало преимуществ. Он выглядит стильно и элегантно. Вы можете подобрать дизайн для разных случаев жизни. Для его создания можно использовать как гелевый, так и обычный лак.

Кому подходит микрофренч

Микрофренч подходит для любительниц минималистичного дизайна. Он предусматривает создание очень тонкой, едва заметной линии на кончике ногтя.

Этот вариант французского маникюра подходит для коротких ногтей. Для его создания не требуется большая длина или искусственное наращивание ногтевых пластин.

Микрофренч можно сделать самостоятельно. Далее мы приведем пошаговую инструкция его создания в домашних условиях.

Очистите ногти

Любой французский маникюр требует от ногтей чистоты и ухоженности. Начните с очищения ногтевых пластин. Тщательно вымойте руки. Удалите остатки старого лака с помощью специальной жидкости. Хорошо очистите пространство под кончиками ногтей.

Придайте форму ногтям

Хотя микрофренч подходит для любых ногтей, специалисты рекомендуют придать ногтевым пластинам удлиненную миндалевидную или короткую квадратную форму. Следите, чтобы у вас не было сломанных краев и асимметричных линий.

Отполируйте ногтевую пластину

Французский маникюр лучше держится, на отполированной поверхности ногтей. Поэтому перед нанесением лака займитесь их полировкой. Не бойтесь, что эта процедура повредит ноготь. Если вы все делаете правильно и не переусердствуете, то никакого вреда она не нанесет.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Увлажните руки и кутикулу

Замочите кутикулу в масле, а затем аккуратно отодвиньте ее. Нанесите крем на руки увлажняющий крем. Обезжирьте ногтевую пластину спиртом или средством для снятия лака.

Нанесите базовый слой

Нанесите на ногтевую пластину базовый слой. Его цвет вы можете выбрать на свой вкус, но обычно в качестве фона используются нюдовые и пастельные оттенки.

Специалисты по маникюру рекомендуют наносить розовую базу. Она делает ваши ногти естественными, а также маскирует их недостатки и желтизну.

Нарисуйте кончик ногтя

Линия на кончике ногтя должна быть тонкой. Вы можете ее сделать прямой или изогнутой. Если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели длиннее, выберите кривую линию.

С левой и правой сторон кончика ногтя тонкой кисточкой проведите линию в виде “улыбки” по направлению к свободному краю. Затем соедините их вместе.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если вы работаете свободной рукой, лучше всего держать кисть неподвижно. Проведите пальцем, на котором вы рисуете “улыбку”, чтобы у вас получилась ровная и четкая линия.

Если у вас плохо получаются четкие линии, то воспользуйтесь трафаретом или маникюрной лентой.

Вы можете выбрать любой цвет лака в соответствии со своим вкусом. Если вы создаете нарядный или экстравагантный дизайн, то можете покрасить кончик каждого пальца в свой цвет.

Покройте ногти закрепителем

Нанесите сверху слой глянцевого лака-закрепителя. Дождитесь его полного высыхания. Модный французский маникюр готов!

Заключение

Если у вас небольшая длина ногтей, то это не значит, что вам нужно отказаться от французского маникюра. Вы можете выбрать модный микрофренч, который придаст вашим рукам больше ухоженности и красоты.