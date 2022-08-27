 

Мнение: Подруги

27.08.2022, 1:25, Разное
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“Комсомолка” пишет что Наталья Вовк и Дарья Дугина вероятно были знакомы и по данным ФСБ Вовк была приглашена на фестиваль “Традиция”.

Ну вот, оправдываются предположения, которые высказывали умные эксперты без доступа к данным, чисто “по дедукции”. Причем и приглашена эта Вовк была скорее всего самой же Дарьей Дугиной – иначе как бы она поселилась в том же доме, в каком жила сама Дугина, в квартире с несколькими туалетами при арендной стоимости в 100 тысяч рублей в месяц (про это тоже сообщила ФСБ)?

Вскоре, думаю, выяснится, что Дугина и Вовк вообще были подруги.

Источник: Размышления вольного социолога


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