Байден скверный кандидат, но альтернатив ему у демократов нет

Несмотря на свой преклонный возраст и низкие рейтинги, Джо Байден всё-таки решил баллотироваться на второй срок — и это уже вызывает большую тревогу среди его соратников по Демократической партии, которые сильно сомневаются в том, что он сможет победить, пишет обозреватель Sky News Australia. Между тем, как полагает журналист, других претендентов на выдвижение у демократов просто нет: даже самые перспективные кандидаты в преемники по тем или иным причинам не могут всерьёз рассчитывать на успех.



AP

Джо Байден — самый пожилой президент США в истории страны: ему 79 лет, пишет политический обозреватель Sky News Australia Николас Шеппард. Как подчёркивает журналист, почтенный возраст даёт о себе знать — как можно судить по публичным выступлениям американского лидера, его походка нелегка, голос уже ослаб, а ораторская манера неестественна. И тем не менее он успел много раз заявить о том, что намеревается выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в 2024 году, отмечает автор.

Между тем соратники Байдена по Демократической партии ведут себя не совсем обычно: хотя в соответствии с американскими политическими традициями однопартийцы должны автоматически выразить поддержку кандидату, который идёт на второй президентский срок, значительная часть законотворцев-демократов от вопросов о том, считают ли они правильным повторное выдвижение главы государства, всеми силами уклоняются — а кое-кто среди них уже начинает отвечать на эти вопросы отрицательно, продолжает Шеппард. Тревожные настроения в партии уже заметили СМИ: демократы явно обеспокоены тем, что Байден из-за крайне низких рейтингов вряд ли сможет одержать на выборах победу, пишет журналист.

Впрочем, в последние несколько недель Байдену всё же стала улыбаться удача: он добился принятия ряда важных законопроектов, включая закон «Об уменьшении инфляции», а также объявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»*, перечисляет Шеппард. Всё это, скорее всего, поможет несколько замедлить спад его популярности среди избирателей, признаёт автор. Однако фундаментальные проблемы в виде его преклонного возраста и хрупкого здоровья никуда от этого не исчезнут, предупреждает он.

Между тем главный вызов, который стоит сейчас перед демократами, связан не столько с самим Байденом, сколько с тем, что в партии ему просто не найдётся достойной альтернативы — даже самым, казалось бы, очевидным кандидатам мешают явные политические изъяны, констатирует Шеппард.

Вице-президент Камала Харрис, которая не далее чем в 2020 году считалась одним из наиболее перспективных претендентов на выдвижение от демократов, так и не смогла снискать расположение электората, напоминает обозреватель Sky News Australia. Как отмечает журналист, в её аппарате и до вступления в должность сохранялась высокая «текучка» — и это не изменилось даже после вступления Харрис в должность, что явно свидетельствует о наличии у политика серьёзных управленческих проблем. А самым пока ярким выступлением вице-президента в СМИ стало крайне неудачное интервью с «относительно лояльным» к демократам журналистом NBC News Лестером Холтом — и на его вопросы по поводу возможного визита на южную границу США Харрис отвечала с практически не скрываемым раздражением, только подкрепив домыслы о том, что «её нужно сторониться», пишет автор.

Наконец, Харрис — либералка из Калифорнии смешанных кровей, а значит, ей будет очень сложно отвоёвывать у республиканцев ключевые колеблющиеся штаты: если даже Байден — белый мужчина умеренных взглядов — с большим трудом сумел добиться победы в Пенсильвании, притом что он сам оттуда родом, то его вице-президенту привлечь на свою сторону скептически настроенных избирателей в этом важнейшем для победы штате будет и того труднее, рассуждает Шеппард. И это не говоря уже о таких местах, как соседние Мичиган и Висконсин, где политика на базе идентичности, к которой то и дело прибегает Харрис, избирателей только отторгает, подчёркивает он.

Другим потенциальным выдвиженцем от демократов считают нынешнего министра транспорта Пита Буттиджича. Буттиджич — хороший оратор, у него за плечами служба в вооружённых силах, а также успешная карьера мэра, соглашается Шеппард. Однако он — гей, а потому рискует стать жертвой так называемого эффекта Брэдли: так в американской политике называют феномен, когда кандидат, которому предвыборные соцопросы прочат победу, по итогам голосования внезапно оказывается проигравшим, разъясняет автор.

Как напоминает журналист, явление получило название в честь первого темнокожего мэра Лос-Анджелеса Тома Брэдли, который на выборах губернатора Калифорнии в 1982 году лидировал во всех предвыборных опросах, но в конечном счёте потерпел поражение от белого конкурента Джорджа Докмеджяна; объясняли это тем, что многие избиратели просто постеснялись признаваться социологам, что не станут поддерживать темнокожего кандидата. Хотя на президентских выборах, в которых участвовал Барак Обама, эффект Брэдли не проявился, в ключевых штатах, где исход может решать совсем небольшой перевес в считаные тысячи голосов, он может оказаться весьма весомым фактором и сыграть против Буттиджича, считает Шеппард.

В списках демократов, способных реально претендовать на выдвижение вместо Байдена, регулярно упоминается имя сенатора Берни Сандерса — однако тот не только является «демократическим социалистом» и выбивается из мейнстрима, но и к тому же даже старше нынешнего президента: Сандерсу уже 80 лет, и в глазах молодых избирателей он будет выглядеть таким же «древним», как Байден, убеждён обозреватель Sky News Australia. Неоторые эксперты считают многообещающим претендентом члена палаты представителей США Александрию Окасио-Кортес, но та сталкивается с обратной проблемой — к выборам 2024 года она только успеет достигнуть минимального для участия в выборах возраста, 35 лет; кроме того, она — коренная жительница Нью-Йорка крайне левых взглядов и поборница той самой политики на базе идентичности, а это явно помешает ей наладить контакт с консервативной публикой в колеблющихся штатах, полагает журналист.

Самый свежий претендент со стороны демократов — губернатор Калифории Гэвин Ньюсом. По мысли Шеппарда, Ньюсом — действительно искусный и компетентный политик, но из-за его нынешней должности он почти наверняка станет мишенью для республиканцев, которые считают Калифорнию «современным Содомом и Гоморрой, где царят чокнутая политика на базе идентичности, сомнительные практики технологических гигантов, хроническое засилье бездомных, высокие налоги, культура отмены, попивающие латте ультралиберальные элиты и голливудские ценности».

Если Ньюсом сойдётся в схватке с Роном Де Сантисом, который вырисовывается в качестве всё более явного фаворита республиканцев и позиционирует себя как убеждённого противника культуры отмены и «воукизма», то Америке придётся пережить целый год «истерических культурных войн», предупреждает журналист. И хотя в плане общегосударственной политики Ньюсом на деле и не является таким уж либералом, на него с большой вероятностью получится навесить такое клеймо — а избиратели в колеблющихся Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Джорджии и Аризоне, не испытывая большой любви ни к одному из кандидатов, скорее всего, решат, что к «излишествам калифорнийского либерализма» Америка всё-таки ещё не готова, прогнозирует автор.

Итак, Джо Байден едва ли выглядит перспективным кандидатом в президенты — но фактически в его партии нет ни одного лидера, который выглядел бы убедительно в роли его преемника, подытоживает Шеппард.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.