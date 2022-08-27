Эксперт Bloomberg – нынешний кризис ударит по британцам сильнее, чем в 2008 году

Из-за роста стоимости жизни и цен на энергоносители Великобритания может оказаться в ситуации, когда большинство семей увязнут в коммунальных долгах, пишет Bloomberg. Последствия нынешнего кризиса окажутся для британских подданных серьёзнее, чем финансовый коллапс 2008 года, считает консалтинговый аналитик Д. Купер.



AP

Этой зимой более половины британских домохозяйств рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии, потому что не смогут оплачивать счета из-за роста тарифов, пишет Bloomberg. Компании-поставщики, в свою очередь, могут потерять значительную часть доходов, поскольку люди попросту будут не в состоянии погасить коммунальные долги. Поэтому игроки энергетической отрасли призвали правительство оказать людям дополнительную помощь, помимо уже обещанных £400 для каждой семьи. «Сейчас нас больше всего беспокоит неспособность клиентов платить по увеличившимся счетам. Необходимо, чтобы правительство приняло срочные меры по этому поводу», — заявил Дэн Алчин, директор по стратегии и регулированию ассоциации Energy UK. При этом, по словам главного исполнительного директора Scottish Power Ltd. Кита Андерсона, потребуется порядка £100 млрд, чтобы создать потолок цен на ближайшие пару лет.

С октября спрос на энергоносители возрастёт: согласно неутешительному прогнозу Baringa Partners, с наступлением первых холодов сумма счетов подскочит на 80%, а в зимнее время она будет в три-четыре раза выше, чем в прошлом году. Так, по информации, представленной в статье Bloomberg, оплата электричества превысит £3500 ($4140) с 1 октября, а это, по данным Управления национальной статистики, более 11% от среднего годового дохода семьи. Автор статьи подчёркивает, что это ещё больше увеличит нагрузку на потребительские бюджеты, которые и так переживают непростые времена в силу растущей стоимости жизни. Кризис вызывает опасения по поводу возможной рецессии, и всё громче слышны голоса, призывающие правительство предоставить населению дополнительную помощь. «Влияние (нынешнего кризиса. — ИноТВ) на общество будет сильнее, чем катастрофический экономический кризис 2008 года… Сейчас мы приближаемся к моменту, когда большинство домохозяйств окажется в долгах либо в крайне неустойчивом финансовом положении», — Bloomberg цитирует Джеймса Купера, члена консалтинговой компании Baringa Partners.

Автор статьи также приводит данные компании Cornwall Insight Ltd., которая оценила «ценовой предел» на энергию примерно в 17% от дохода одного домохозяйства — в случае, если правительство не выделит достаточную финансовую помощь. При этом растут и долги населения; обычно в летние месяцы должники, не платившие зимой во время холодов, расплачиваются с коммунальщиками. Но в этом году цены на энергоносители достигли рекордных значений, долги стали больше и ситуация может серьёзно усугубиться уже осенью, отмечает издание.

Движение Don’t Pay UK («Не плати Соединённому Королевству») собрало более 110 тыс. подписей в знак протеста против роста цен на электроэнергию. Но эти убеждённые неплательщики составляют лишь малую часть той массы людей, кто в принципе не может позволить себе оплату коммунальных услуг, особенно суровой зимой, подчеркнул автор материала. Должников в крайнем случае могут отключить от энергетической сети, но это длительный процесс; при этом поставщики должны всячески способствовать тому, чтобы клиенты расплачивались по долгам. Автор пишет, что некоторые компании могут обанкротиться, не справившись с «безнадёжными долгами», хотя правительство и готово их поддержать; «Существует риск того, что люди не смогут либо не будут платить, вероятно, их число довольно быстро увеличится. Тогда может случиться эффект домино, и мелкие поставщики с меньшим капиталом начнут разоряться»,— цитирует издание аналитика Джона Маска из RBC Europe Ltd.

Преодоление нынешнего кризиса — это серьёзная задача для следующего премьер-министра Великобритании, отмечает автор материала.