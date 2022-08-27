Мнение: Ни Олимпиад, ни бэх, ни спортсменов… Лепота!

Написал в этот день в 2016 году брюзгливый текст:

“Докатились

Прочитал про то, как некоторые олимпийские чемпионы принялись распродавать полученные “в подарок от президента Путина” автомобили BMW чуть ли не прямо от Кремлевской стены – но не спортсменов за это осуждать. Честно говоря, претит вся эта пышная азиатчина, особенно как раз этот момент – когда призеры Олимпиады наперебой “благодарят президента за подарок”.

Ну что это, в самом деле. Какой еще “подарок”? Откуда, собственно, у президента целый табун BMW – он что у нас, катарский шейх, что ли? Насколько я помню, у него зарплата порядка полумиллиона рублей, какие там оптовые закупки “бэх”?

Вы скажете “а это он из бюджета взял”. Понятно, что оттуда – но непонятно, кто его на это уполномочил. Ведь деньги бюджета (смешно о таком говорить) – это не его личные деньги. Деньгами, вообще говоря, по закону распоряжается ГосДума. И тогда почему “подарок от Путина”? А если “подарок от Думы” – то почему, собственно, решили именно так тратить деньги бюджета? Что за ухарство?

Нет, понятно, что российский президент – главный российский олигарх, об этом нам давно твердят всякие белковские. Но неприятно, когда это так наглядно демонстрируют. Все-таки, как говорится, “есть вещи, которые делают, но о которых не говорят”.

Я остаюсь старомодным и считаю, что дело государства – не более чем следить за тем, чтобы все были в равных условиях. А раздача всяких премий, подарков, призов – дело бизнеса.

Ну и, само собой, нелепа сама идея “дарить машины”. Вещи, вообще-то, по определению дарят людям близким, учитывающие их индивидуальность. В этом смысл подарка – дарящий показывает, что он знает, что человеку действительно хочется, и идет ему навстречу. А подарить ВСЕМ ОДИНАКОВОЕ? Это ж, вообще говоря, акт презрения, “нате подавитесь”. Это разве не понятно?

И к тому ж сие государственное, как бы патриотическое (!) мероприятие очень сильно попахивает PR-акцией концерна BMW, к тому ж проведенной почему-то за госсчет. В конце концов – а почему “бэхи”, а не, к примеру, “мерсы”? Не “Вольво”? Не буду задавать самый напрашивающийся вопрос – почему не “Лады-Калины”. Или у нас уже отменили “импортзамещение”?

В общем, с какой стороны ни посмотри – какое-то полное убожество и безвкусица, да еще с признаками хищения/растраты казенных средств. Стыдно смотреть” (2016).

Текст мне подсунул ЖЖ, хотел его просто пропустить – и подумал: шалишь! Надо бы вспомнить – ведь сегодня НИЧЕГО из перечисленного (кроме разве что президента) уже нет. Нет уже в России никаких поставок белоснежных (и любых других) BMW, нет и не будет олимпиад, сами спортсмены естественным образом ушли в тень, поскольку выступать им все равно негде, да и незачем. Всего 6 лет прошло, а ушла всякая актуальность. Причем – на ровном месте, не потому, что на страну напал какой-то враг… НАОБОРОТ.