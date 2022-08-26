Когда отвечать не нужно – Личное мнение
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В запрещённой и экстремистской соцсети Ольга Бузова обратилась к бывшему мужу Дмитрию Тарасову.
Фото: Соцсети
И сделала она это так, что я её, честно говоря, пожалела.
Кажется, Тарасов, живущий по принципу «хоть ссы в глаза — всё божья роса», предложил гОленьке поучаствовать в одном с ним проекте.
И у неё натурально снесло резьбу:
Обращение к бывшему мужу. Дима, это официальное письмо тебе. Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей жизни нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих вызывающих огромное сомнение проектов. Понимаю и осознаю, как и вся страна, что я единственное, что ты можешь использовать для поддержания своей персоны в информационном пространстве. Советую тебе обратить внимание на жену и детей и использовать их в пиаре своих продуктов.
Далее Бузова скрупулёзно перечислила весь вред, который, по её мнению, ей причинил Тарасов:
Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда не могла ходить после сложнейшей операции, благодаря которой мы могли стать родителями.
К сожалению, многие женщины не самого великого ума тут же накидали Бузовой комментариев о том, какая она крутая и как красиво поставила на место Диму.
Нет! Лапоньки мои, нет!
Показывать всему свету, как тебе больно спустя годы после развода, когда бывший уже наклепал трёх или четырёх детей, — это не круто. В этом нет ничего ни красивого, ни сильного, ни достойного.
В ответе Бузовой Тарасову я не вижу ничего, кроме горькой обиды, которую женщина так и не смогла проехать.
И через эту свою обиду Бузова всё ещё крепко-накрепко связана с Тарасовым.
Колченогий экс-футболист о гОленьке не думает. Он думает о том, как заработать и прокормить свою ораву. А Бузова сидит, что-то там строчит, припоминает, публикует, отвечает.
Тем самым, она даёт Тарасову понять лишь одно: «Я тебя помню. Я тебя не забыла».
Оль, забудь уже и живи ты дальше. Не отвечай. В твоей вселенной Димы нет.
А вы что посоветуете Бузовой?
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Источник: Лена Миро
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