Мнение: Конец эпохи изобилия, немцев призывают к жертвам и Чехия на грани отчаяния

1. Французский президент Макрон заявил, что золотой век закончился, и жить теперь станет хуже, жить станет грустнее. Привычные для западного обывателя товары, технологии и ресурсы становятся всё менее доступными. Виноваты же в этом, по мнению Макрона, «нелиберальные режимы» и «авторитарные правительства» (ссылка):



Президент Франции Эммануэль Макрон в среду на первом заседании совета министров страны после периода отпусков предупредил о том, что французское общество в данный момент «переживает конец эпохи изобилия», передаёт BFM TV.

«По существу, мы переживаем — и началось всё не этим летом, процесс идёт уже несколько лет — конец того, что можно было бы назвать эпохой изобилия, эпохой бесплатной ликвидности», — заявил французский лидер. Он отметил, что это обязательно обернётся определёнными последствиями для госбюджета.

«Завершается эпоха изобилия товаров и технологий, которые, как нам казалось, должны быть доступными всегда, — продолжил Макрон. — Идёт разрыв цепочек добавленной стоимости, вновь становятся редкими те или иные ресурсы и технологии».

Отметив, что на мировой арене в последние годы один за другим разразились несколько кризисов, Макрон затем в весьма «мрачных» тонах описал ситуацию, сложившуюся в международных отношениях, сообщается в материале BFM.

По словам французского президента, если когда-то такие ценности, как демократия и права человека, казались главными ориентирами мирового порядка, последние годы показали, что это не так. «Мы явно наблюдаем восхождение нелиберальных режимов, усиление авторитарных правительств», — констатировал он.

«Завершилась и эпоха, так сказать, беззаботности — по крайней мере для тех, у кого она была.

Французские журналисты согласны, что для Запада наступают тёмные времена, но они обвиняют в этом ошибочную внешнюю политику европейских и, в частности, французских властей (ссылка):

Колумнист французского портала Agoravox Кальман Шнур (Kalman Schnur) заявил, что введенные Западом антироссийские санкции работают против Европы.

По его мнению, европейские политики приняли самоубийственное решение. В статье он привел заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который 1 марта обещал вести «тотальную экономическую и финансовую войну с Москвой» и довести ее до крушения российской экономики. Вместе с тем, напомнил журналист, с тех пор рубль значительно укрепился. Если через неделю после начала российской спецоперации на Украине за него давали 0,61 евроцента, то 30 июня курс рубля вырос до 1,8 евроцента.

Немалую роль в этом сыграло решение Кремля требовать оплаты за российский газ в рублях, заявил Шнур. «Россия получает рубли в обмен на свои углеводороды, цены на которые стремительно растут из-за наших же санкций, сделавших эти углеводороды дефицитом», — отметил он.

Уточню: изобилие закончилось на Западе. А вот в России, в Китае, и в быстро развивающихся странах, типа Индии и Индонезии, благополучие, напротив, будет расти.

2. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):



Глава комитета Бундестага призвала немцев жертвовать собой в борьбе с Россией. «Это потребует от нас всех среди прочего личных жертв», — заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke.

С трудом представляю себе зажиточного бюргера, жертвующего собой ради Украины. Мне кажется, средний немец готов съесть вместо шести сосисок пять, и это все жертвы, на которые он способен. А вот осознанно понизить температуру в своем доме градусов на десять или протираться тряпочкой вместо душа — вряд ли.

Поправьте, если я ошибаюсь, знатоки тонкой немецкой души.

3. В Чехии также думают, что холодильник победит телевизор (ссылка):

Пророссийские политики могут прийти к власти в странах Евросоюза в случае, если изменится общественное мнение о конфликте на Украине. Так считает чешский писатель Йозеф Буска.

«Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу „нормализации“ отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет», — написал Буска в статье для Spectator.

По его мнению, «самая важная битва» состоится в домах европейцев грядущей зимой. При этом, отметил автор публикации, Украина не выстоит без постоянной военной и финансовой поддержки Запада. «С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. […] Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает», — спрогнозировал он.