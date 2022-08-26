Мнение: Письмо: “Очень большой выбор мужчин”

Это письмо на первый взгляд глупое, но, к сожалению, такого мнения придерживаются сейчас многие женщины.

Многие женщины считают, что секс не связан с любовью, а качество секса зависит от технических характеристик любовника, как если бы это была машина.

И поэтому они начинают тест-драйв в поисках того самого.

Некоторые готовы за это платить, а некоторые хотели бы сами получать деньги, как эта автор.

zazazazaika

Уважаемая Эволюция, здравствуйте. Пишу вам, чтобы понять, что со мной происходит, насколько плоха моя ситуация, в каком состоянии мое самоуважение.

(Самоуважения у автора нет и дела ее плохи. Можно было бы предположить, что плохо все только в любви, а на работе лучше, но если она думает, не начать ли торговать своим телом, значит на работе тоже все плохо)

Я хочу найти мужчину для близости, а не заниматься этим одной, как сейчас. У меня дети, работа, очень много работы, спорт, хобби, времени свободного почти нет. А близости физической хочется. У меня есть современные девайсы, но полностью заменить партнера они не могут.

(Автор считает секс видом массажа)

Я красивая, поэтому у меня очень большой выбор мужчин, которые хотели бы спать со мной.

(Чтобы утверждать такое наверняка, должно быть много чисто сексуальных предложений, а это бывает только у женщин определенного поведения в определенном контексте. Каком?)

Но найти хорошего любовника я не смогла. У меня есть определённый тип мужчин, с которым мне максимально комфортно, я ищу любовника прицельно среди таких мужчин, но они либо младше меня и без детей, либо глупые, либо не нравятся мне в постели, либо странные, либо женаты. Чаще всего мужчины не нравятся в постели, обычно это очень быстро.

(То есть автор “прицельно ищет” любовника, “проверяет” в постели и бракует. И ей даже в голову не приходит, что она своим прицелом, поисками и проверками душит всю спонтанность, а потом проверяет эту дохлятину, как если проверять качество бифштекса, подержав мясо на жаре, пока протухнет)

Мне много раз на сайтах знакомств предлагали секс за деньги, я всегда с негодованием отказывалась. А сейчас я изменила своё мнение, под влиянием знакомой содержанки, в основном. По ее словам, это не проституция, а точно такие же встречи, как с обычными мужчинами. Мужчины также говорят комплименты и стараются провести вечер приятно для обоих, насколько могут.

(Клиенты проституток тоже стараются приятно провести время и говорят комплименты. Почему у автора такой странный критерий нормальности – “комплименты, приятно провести время”, как думаете?)

Мне предложил регулярные встречи за деньги один приятный мне мужчина, я бы и без денег из интереса наверное согласилась на встречи с ним, но выносила бы ему мозг предварительно. А за деньги все просто: приятно провели время вместе и расстались.

(Почему автор считает, что без денег ей пришлось бы выносить мужчине мозг, как думаете?)

Мне не нужен муж, мне не нужна мужская помощь или внимание, этого достаточно. Я хочу найти хорошего любовника, почему бы не таким способом.

(Почему автор потеряла логику? Как среди мужчин, готовых заплатить за секс, вдруг отыщется хороший любовник, если активные поиски автора среди всех подряд мужчин ни к чему не привели? Как у нее это стыкуется, понимаете?)

Но мое воспитание, моя мораль останавливают меня. У меня небольшой сексуальный опыт, хотя хотелось бы больше. Внутренний конфликт.

(У автора нет никакой морали, есть только “девайсы”, которые не в силах утолить ее голод)

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