“Негде было жить”: Поставлена точка в квартирном конфликте Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Конфликт Бари Алибасова с родственниками Лидии Федосеевой-Шукшиной начался после того, как имуществом звезды Советского Союза завладел помощник продюсера. Накануне Алибасов пришел на YouTube-шоу, чтобы оправдаться. Он заявил, что никогда не владел недвижимостью экс-супруги и вообще не имеет к ней отношения. Так, мужчина поставил точку в квартирном конфликте, откровенно рассказав, как все было на самом деле.

По словам создателя группы “На-На”, в свое время мать Марии Шукшиной подарила ему квартиру. Алибасов же, в свою очередь, передарил недвижимость своему помощнику, спросив перед этим согласие Лидии Николаевны. “Ему негде было жить”, – говорит Бари Каримович. Он также отметил, что сперва Федосеева-Шукшина не была против, однако потом начала обижаться из-за того, что ее подарок был передарен.

Также Алибасов заявил, что сразу же вернул апартаменты возлюбленной, когда возникла конфликтная ситуация. Помощник его не возражал. “Отношения охладели и превратились в ничто”, – сетует продюсер.

Напомним, ранее Лидия Федосеева-Шукшина обвиняла супруга в том, что тот обманул ее и отобрал недвижимость. Закончилась история тем, что артистка наняла адвокатов, которые помогли вернуть ей квартиру.