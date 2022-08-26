 

Кюлоты и не только: джинсы, которые будут на пике популярности осенью 2022

26.08.2022, 21:22, Разное
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Джинсы — настолько универсальная вещь, что с ней можно создавать любые образы. Какие модели будут актуальны предстоящей осенью? Какими джинсами уже сейчас можно смело пополнять свой гардероб? Разбираем основные тренды.

Широкие и свободного кроя

Модницы настолько оценили удобство ношения джинсов свободного кроя, с широкими штанинами, что уже просто так от них не откажутся. Такие штаны хорошо сочетаются с обувью на низком ходу, с облегающим верхом. Крой помогает скрыть недостатки фигуры: например, излишнюю худобу или целлюлит на бедрах.

Мом

Это джинсы, которые более-менее плотно сидят на талии, расширяются в районе бедер, а потом вновь сужаются.

С ними можно создавать любые образы. Например, в сочетании с кедами или кроссовками получится повседневный лук, а с туфлями на каблуках — офисно-деловой.

Скинни

Такие джинсы лучше всего сочетать с верхом оверсайз (такие вещи по-прежнему в моде уже несколько сезонов подряд). Например, с блейзером, пиджаком, свитером, толстовкой.

Из обуви хорошо подойдут ботинки и ботильоны. Облегающие джинсы черного цвета в сочетании с объемным верхом точно сделают ваш лук стильным.

Индиго (из темного денима)

В предстоящем сезоне все модницы будут предпочитать джинсы из темного денима. Поторопитесь и вы пополнить гардероб подобным изделием. Темные джинсы весьма практичны в плане ношения.

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Лучше всего они сочетаются со светлым верхом: получается красивый контраст. Образ одновременно сдержанный и модный, что весьма немаловажно как для офисного лука.

Кюлоты

Это укороченные джинсы, которые сверху облегают фигуру, а потом расширяются. Со стороны и на первый взгляд их можно принять за юбку. Кюлоты — немного капризный фасон.

Здесь важно подобрать подходящую обувь, чтобы не получился клоунский образ. Оптимальный вариант — это элегантные туфли на каблуках (даже лучше на шпильках).


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