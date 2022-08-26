 

Какие штаны прикупить на осень-2022: самые модные модели сезона

26.08.2022, 21:22, Разное
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С наступлением осени стоит позаботиться о приобретении теплых вещей, чтобы не чувствовать дискомфорта, когда на улице станет более прохладно. Для осени отличным вариантом наряда станут штаны. Вот несколько моделей, которые стоит включить в свой гардероб в 2022 году.

Классика

Вполне логично то, что в гардеробе должны быть классические брюки. Ведь эти модели всегда остаются в моде. Выбрав классические брюки, можно быть точно уверенным в том, что они прослужат не один год.

Это модели со стрелками, которые хорошо смотрятся в деловом образе. Классические брюки отлично вписываются в кэжуал-образы. Дополнить наряд можно при помощи блузы или джемпера.

В клетку (главное фото)

Принт клетка, наверное, достиг пика своей популярности осенью 2022 года. Эта тенденция полностью оправдана.

Особенно хорошо смотрятся такие брюки в монохромном образе. Это поможет добавить внешнему виду определенную изюминку.

Что касается цветовой гаммы, то стоит выбирать такие оттенки, как черный, белый, синий, серый, коричневый, красный.

Широкие

Осенью 2022 года можно выбрать для себя брюки с широкими штанинами. К ним относятся такие модели, как кюлоты и палаццо.

Такая одежда не просто красиво выглядит, но и очень удобная в носке. Кроме того, широкие брюки помогут сделать красивый акцент на талии.

Укороченные

Такие варианты брюк привлекают многих модниц. С ними можно составить самые различные, просто невероятные образы.

Укороченные брюки хорошо подходят совершенно всем, независимо от особенностей фигуры.

Среди основных особенностей такой модели – открытая косточка на ноге. За счет этого удается акцентировать внимание именно на этой части тела, подчеркивая утонченность создаваемого силуэта.

Укороченные брюки хорошо подходят не только для повседневной носки, но и для создания вечернего образа.

Бананы

Осенью 2022 года такие брюки понравятся многим девушкам. Бананы помогают красиво скорректировать фигуру за счет своего особого покроя.

Можно сочетать такие брюки с совершенно любой обувью на выбор. Бананы хорошо смотрятся как с утонченными моделями на каблуках, так и с более расслабленными вариантами на плоском ходу.

Стоит выбирать брюки нейтральных тонов. Отличным вариантам станут бежевые, черные, белые или серые штаны. При этом допускается наличие накладных карманов.

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С завязками

Такие штаны в основном отличаются свободным покроем за счет завязок внизу, которые помогают сделать фигуру более пропорциональной.

Особенно интересно смотрятся модели, изготовленные из кожи.

Клеш

Эта модель брюк на протяжении длительного времени пользуется огромной популярностью.

Носить клеш могут позволить себе девушки совершенно любого роста. Однако девушкам невысокого роста нужно сочетать такие брюки с обувью на каблуках.

Карго

Это отличный вариант для активных девушек. Брюки карго хорошо смотрятся в стиле милитари, тем самым подчеркивая оригинальность и особенность образа.

Карго можно носить с водолазкой и брутальными ботинками. Также можно вполне удачно комбинировать такие штаны с туфлями на шпильке и красивой рубашкой, получив стильный офисный образ.

Кожаные

Это довольно интересный и даже фантастический материал. Осенью можно выбрать желаемый вариант брюк из кожи.

Актуальными будут зауженные модели, укороченные, бананы, прямые, с разрезами, с завязками.

С разрезами

Если раньше не было возможности носить брюки с разрезами, то этой осенью можно исправить это.

Комбинировать брюки с разрезами можно совершенно со всем: от рубашек и свитеров до тренчей, топов и пиджаков.


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