Мнение: О вооружённом конфликте на Украине

Взгляд на войну на Украине с марксистских позиций.

О вооружённом конфликте на Украине

Ключом к пониманию сущности вооружённых конфликтов является фиксация в сознании момента, когда мирное развитие капитализма переходит в фазу столкновения армий и флотов, то есть главных институтов государственного насилия. Внешне кажется, что между эпохой мирной жизни и периодом ведения боевых действий существует принципиальная разница, что это два совершенно противоположных состояния общества. Буржуазная идеология и буржуазная теория войн наполнены лицемерным пацифизмом и фокусируют всё внимание на моменте начала боевых действий, на обоснованности, политической целесообразности или нецелесообразности внешней стороны конфликта. Сами конфликты между государствами рассматриваются как продукт воли отдельных политиков, столкновения неких абстрактных «национальных интересов».

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Война служит естественным средством устранения несоответствия между ростом производительных сил, прежде всего в идиотской форме накопления капитала, с одной стороны, и разделом сфер влияний для финансового капитала, с другой. Взять, например, эту ленинскую истину:

«Эпоха новейшего капитализма показывает нам, что между союзами капиталистов складываются известные отношения на почве экономического раздела мира, а рядом с этим, в связи с этим между политическими союзами, государствами, складываются известные отношения на почве территориального раздела мира, борьбы за колонии, борьбы за хозяйственную территорию».

Так, между капиталистами Запада, прежде всего США, Англии, Франции, Германии, сложились известные отношения на почве полного экономического раздела мира, которые выглядят как гегемония и диктатура западных транснациональных корпораций от военно-промышленных конгломератов и нефтегазовых корпораций до айти-гигантов и «биг фармы». А рядом с этим, в связи с этим сложился союз государств, в том числе в виде альянса НАТО, который подавляет суверенитеты отдельных стран и прибегает к силе оружия там, где это необходимо, или провоцирует войны руками обезумевших националистов.

Как только советское государство было уничтожено и возобладала диктатура капитала, были созданы все условия для того, чтобы предприниматели, во-первых, разорвали страну на куски, во-вторых, впали во всеобщую конкуренцию, то есть войну всех против всех, создавая множество конфигураций как между собой, так и со своими западными «партнёрами», поджигая таким образом на территории СССР всё новые «горячие точки». Массовая гибель людей и разгул фашизма есть плата за головотяпство, проявленное народом в 1991 году.

От общетеоретического подхода к специфике конкретного

24 февраля 2022 года буржуазная РФ в лице президента Путина объявила о проведении специальной военной операции на Украине, ссылаясь на политику расширения НАТО и на ряд других обстоятельств, ставших поводом к началу боевых действий. По сути речь идёт о том, что одно буржуазное государство осуществляет открытое вмешательство в гражданскую войну в другом буржуазном государстве на стороне восставшего народа Донбасса и возникших впоследствии буржуазных «народных республик».

Напомним некоторые выводы о ситуации на Украине, которые делались нами в 2019 году. Так, мы утверждали:

1. После 2014 года власть на Украине захватила прозападная группировка олигархов, окончательно превратив украинское государство в марионетку прежде всего американской олигархии. Украина, как и ранее Польша и страны Прибалтики, стала форпостом американского империализма в Восточной Европе.

2. Власть в РФ находится в руках олигархии, то есть финансового капитала, и руководствуется исключительно интересами сохранения государственно-монополистического капитализма в России и расширением его господства вовне. Все разговоры про защиту «русского мира», многополярное устройство есть ширма и прикрытие.

3. Гражданскую войну на Украине развязала западная олигархия:

«Майдан, присоединение Крыма к РФ, образование ЛДНР и гражданская война при всём сложном и противоречивом течении этих процессов есть в первую очередь продукт политики американских и европейских олигархов. Российская буржуазия в данном случае действовала по ситуации, пытаясь не ослабить своего положения в условиях утраты влияния в Киеве».

4. Участие буржуазной РФ в гражданской войне на Украине через так называемые минский и нормандский форматы, то есть по сути консервация конфликта, было продиктовано политическими мотивами противодействия американскому империализму. Буржуазная РФ, чувствуя свою слабость, не вмешивалась открыто в гражданскую войну на Украине, но и не позволяла ВСУ захватить Донбасс. Такое участие РФ не носило империалистического характера, не было направлено на захват территорий или переделку сфер влияния. Однако при этом нами отмечалось, что, вполне возможно, российская олигархия вынашивала экспансионистские планы по поводу Украины.

5. Мы указывали, что принципиальная позиция марксизма в любом подобном конфликте состоит в том, что пролетариату необходимо повернуть своё оружие против любой буржуазии: украинской, российской, американской, европейской, донецкой, луганской. Но поскольку подобный лозунг был бы в текущей ситуации пустым сотрясанием воздуха, так как для его выдвижения нет соответствующих условий, то наиболее продуктивным решением ситуации было бы поражение украинского правительства в гражданской войне.

6. Мы прогнозировали три наиболее вероятных варианта развития событий, способных привести к окончанию гражданской войны: 1) если в России, Украине или Донбассе совершится коммунистическая революция и диктатура рабочего класса решит вопрос мирным или военным путём; 2) если на Украине власть перейдёт в руки пророссийской олигархии; 3) если у российских олигархов возникнет потребность решить вопрос военным путём.

Вместе с тем с 2019 года произошло существенное изменение международной обстановки. Резко обострилось противостояние мирового империализма с Китаем, американской олигархией была по сути развязана новая холодная война против КНР, в которой буржуазная РФ является плацдармом на пути окружения и изоляции Китая. Нажим американского и европейского империализма на буржуазную РФ значительно усилился по всем направлениям, в том числе через внутренние атаки на Белоруссию и попытки спровоцировать «оранжевую революцию» в России (отравление Навального и активизация либеральной оппозиции). Об этом было множество публикаций, в которых нами развивалась мысль о том, что мировая система империализма находится на подступах к новой мировой войне.

Поведение буржуазной РФ в меняющейся обстановке было последовательно торгашеским и «бизнесовым». Сначала ей были выдвинуты предложения к западному империализму во главе с США добровольно оставить Восточную Европу, прежде всего Украину, то есть признать сферу влияния российского финансового капитала, что гарантировало бы нейтралитет РФ в противостоянии США и КНР. А после игнорирования данных предложений, РФ инициативно начала спецоперацию на Украине.

Явно произошло изменение силы потенциалов российской и западной олигархий, так как первый раз разговор пошёл на равных. А также то, что степень нажима со стороны США оказалась критической для российской олигархии. Военно-политическое руководство РФ, выражая интересы и потребности российской олигархии, посчитало, что дальнейшее пассивное промедление только ухудшает положение страны, а «драка» всё равно неизбежна. Нельзя исключать и того, что ВСУ действительно готовили массированное наступление на Донбасс и даже на Крым.

Начало боевых действий на Украине завершило период подготовки открытой борьбы американского империализма за сохранение своей гегемонии и сложившегося после крушения СССР миропорядка. Произошла резкая мобилизация западных стран, они все как один начали накачивать украинскую армию вооружениями, снабжать разведданными и комплектовать наёмниками. Во внутренней политике западных стран происходит точно такой же отказ от буржуазно-демократических свобод, какой наблюдался в 1950-е в так называемую эпоху маккартизма.

В свою очередь действия США как империалистического государства продиктованы задачами сохранения гегемонии американских корпораций и бизнес-интересов всех основных субъектов, принадлежащих структурно англосаксонской системе глобализированной экономики, протянувшей после развала СССР щупальца по всему земному шару. В них условно можно выделить две стороны — политическую и экономическую.

Политическая сторона — это развязывание новой холодной войны против Китая, в которой РФ есть важный плацдарм на подступах к КНР. В ней экономические выгоды выступают опосредованно через конкуренцию с китайским госкапиталом, и, конечно, имеется момент страха перед коммунизмом и социалистическим государством как таковым. Динамика развития современного Китая наглядно показывает высокую эффективность власти коммунистов даже в условиях рыночной экономики.

Экономическая сторона действий американского империализма связана с прямыми выгодами от конкретных решений, например в виде обогащения частного ВПК от поставок вооружений и гонки вооружений в целом, нефтегазовых гигантов от передела газового рынка Европы, разорения масс мелких собственников и т. п.

То же самое имеется и в позиции империалистов Франции и Германии с той лишь разницей, что она отражает балансировку и отношения монополистов этих стран с американскими «коллегами», то есть в данном случае они прямо и открыто поддерживают США в противоборстве с РФ, но несколько шатаются, не желая прямой конфронтации с Китаем. Межимпериалистические противоречия США и ЕС тоже нарастают, так как олигархи США прямо используют Европу в своих интересах, не считаясь с экономическим и социальным ущербом для власти своих «партнёров».

Сложность момента показала теоретическую беспомощность левых

Начало спецоперации РФ на Украине стало событием, в оценках которого левые деятели и организации разошлись. Но спецоперация не просто вызвала раскол левых на сторонников и противников войны, а перевела всю теоретическую оценку ситуации в плоскость чисто внешних явлений. От одних левых достаётся Путину и российскому империализму, от других левых достаётся Зеленскому, Байдену и американскому империализму. Много рассуждений вращается вокруг украинских фашистских банд и роли стран НАТО в конфликте. Однако почти никто не вскрывает роль собственно капитализма в войне.

Никто из левых не решился рассуждать от общего к частному. Так, все предприниматели — конкуренты, причём они куда большие интернационалисты, чем пролетарии. Их не нужно призывать к интернационализму, они сами всегда ищут комбинации на стороне. Недаром некоторые российские олигархи держали деньги за рубежом, они всегда за любую войну, но на стороне потенциального, как им кажется, победителя. Другой вопрос, что в РФ полно предпринимателей, которым нечего искать за «бугром», но и они никогда не обращают внимания ни на расу, ни на национальность, ни на конфессиональную принадлежность. Периодически на сцену выходят политические лидеры, выражающие чаяния каких-либо групп капиталистов, причём не только крупных, но и мелких, иногда компрадорских, иногда националистических, но это мало что меняет в общей картине. Так что все войны вообще ведутся исключительно буржуазией безотносительно того, к какой нации они относятся, в какой стране живут и в какой комбинации они вступили в войну. А вот козлом отпущения всегда становятся государство и армия. Не было бы предпринимателей, не было бы их конкуренции, не было бы буржуазных партий и президентов, отражающих интересы враждующих не на жизнь, а на смерть группировок предпринимателей как мелких, так и крупных, как сильных, так и слабых.

Поэтому какова бы ни была специфика, какими бы значительными ни казались нюансы конкретной военной кампании, пока массы обывателей находятся под впечатлением политической трескотни, милитаристской составляющей, государственной политики, роли президентов и полевых командиров, погружены в попытку объять все эти нюансы в процессе поиска персональных виновников, ничего самому капитализму не угрожает. Тему капитализма в войне современные левые рассматривают настолько вяло и блекло, что к капитализму как к источнику всех войн претензий, ненависти и презрения у массы граждан не возникает. То, что сегодня имеют место границы, страны, правительства, политические системы и деятели, — всё это вторичное, доставшееся земному сообществу как пережитки рабовладения, феодализма, клерикальной раздробленности. Вот что главное.

Мы не против выявления конкретных нюансов и роли институтов надстройки, но только после того, как наши читатели прозреют относительно того, что все войны готовят и развязывают обычные предприниматели, в том числе мельчайшие.

Эта позиция продиктована как общими соображениями пропаганды теории марксизма, так и тем обстоятельством, что самое большое, на что мы способны по факту — это сформулировать научно состоятельную точку зрения на происходящие события, не имея возможности оказать на неё практического воздействия. Если наша точка зрения научна, то именно это со временем сработает и породит конструктивную практическую реакцию со стороны масс и их лидеров, ближе всех стоящих к левой позиции.

Для более детального рассмотрения позиции противников спецоперации РФ прибегнем к совместному заявлению компартий Греции, Испании, Мексики и Турции, которое по своему теоретическому содержанию охватывает практически все аргументы левых. Так, достаточно крупные и уважаемые компартии утверждают, что российско-украинская война является империалистической войной между США, НАТО, ЕС — с одной стороны — и РФ — с другой — в борьбе за контроль над рынками, сырьём и транспортными сетями Украины. Аналогичный риск войн присутствует и в других регионах, так как усиливается противостояние между США и Китаем за первенство в капиталистическом мире. Антифашистская риторика РФ признаётся ими как ложная, призванная дезориентировать трудящихся.

Какой конкретно исход спецоперации РФ видят данные компартии как наиболее приемлемый для дела коммунизма, неясно. Они просто против империалистических войн, то есть встают на позицию абстрактного пацифизма. Ясно, что заявление «нет войне» в текущих обстоятельствах означает фактическую поддержку военного поражения РФ.

Подобную позицию иначе как школярской назвать сложно, она является порождением некоторого компромисса между организациями, не желающими предметно разобраться в ситуации. И опять же в их критике не нашлось места собственно капитализму, истоки конфликта рассматриваются не в связи с развалом СССР и переходом от коммунизма к капитализму. Особенно похабно выглядит приравнивание американского и российского империализмов, приравнивание американского империализма и социалистической КНР, что опять же только играет на руку сохранению гегемонии западной олигархии. Путаница, которую учинили данные компартии, ещё дальше отодвигает дело привнесения марксистского мировоззрения в массы.

Как минимум сейчас в мире есть ряд социалистических государств (Китай, Куба, Северная Корея, Вьетнам, Лаос), и все международные политические процессы коммунисты обязаны рассматривать через призму потребностей их существования и развития. Они противостоят мировому империализму, и в этой классовой борьбе мы обязаны твёрдо занимать сторону сил коммунизма. То, что каким-то левым не нравится «марксизм с китайской спецификой» или чучхе, что, по их мнению, социалистическая власть в этих странах недостаточно правильная, а политика оппортунистична, есть проявление догматизма и троцкизма. Мы вправе формировать своё мнение в области теории и практики коммунизма в данных странах, но оно не должно идти вразрез с их поддержкой. Не нам учить китайских, северокорейских, вьетнамских, кубинских и лаосских коммунистов и уж точно не греческим, испанским, мексиканским и турецким левым.

Кроме того, есть ряд государств социалистической ориентации (Венесуэла, Никарагуа, Боливия, Непал, Сирия, Эритрея, Белоруссия, Приднестровье), есть национально-освободительная борьба разных народов. Разумеется, коммунисты сочувственно относятся ко всем антикапиталистическим и антиимпериалистическим процессам и обязаны учитывать их при оценке тех или иных политических событий и явлений, тем более глобальных, имеющих международное значение.

Но всё это подвергнуто левыми забвению и принесено в жертву «марксистскому» начётничеству и «революционной» позе. Ничего, кроме сожаления, подобные теоретические оценки не вызывают.

Важные нюансы в оценке ситуации

Первым важным нюансом в оценке ситуации является то, что базису империализма соответствует надстройка империализма, идеологией которой является фашизм.

«Высшей стадии развития капитализма, т. е. империализму, соответствует и высшая, т. е. предельная по своей геноцидогенности идеология, что и является субъективной предпосылкой отмирания рыночных капиталистических отношений, поскольку частная монополистическая собственность исчерпала свои возможности для идеологического манёвра, для генерации теорий, маскирующих реакционную сущность эксплуататорских формаций. Буржуазия каждой нации вынуждена открыто признать, что в условиях господства монополий у желающих продолжить рост прибыльности своего капитала нет никакой другой возможности это сделать, кроме как „мочить“ своих конкурентов в глобальном масштабе. Фритредерство, фашизм и глобализация несколько разнятся по используемым терминам, но являются синонимами с точки зрения конечных целей политики установления мирового господства одной этнической группы воротил финансового капитала» (Подгузов).

Совокупная сила империализма той или иной группировки олигархов и подконтрольных ей государств пропорциональна степени его реакционности. В отличие от эпохи первой мировой войны противоречия современного империализма не являются борьбой двух равных по потенциалу блоков. Мировой рынок уже находится под контролем американского империализма, а олигархии других наций пытаются освободиться от диктата из Вашингтона. То есть мы уже живём в мире победившего американского фашизма, пусть его терминологический флёр и вращается вокруг доктрин о неолиберализме и глобализации. Ситуация с политическими режимами на Украине, в Прибалтике, Польше, на Тайване, в Японии, Косово и подобными показывает, как легко американская демократия на местах превращается в национализм и поддержку откровенно фашистских банд, когда это выгодно вашингтонским патронам.

Далее, американский империализм (США, Англия, Канада, Австралия, Израиль, Япония, Польша, Прибалтика и другие откровенно проамериканские режимы) не равен империализму ЕС (Франция, Германия), империализму Турции, империализму Индии или России. Они относятся друг к другу как сильный к слабому, блокируются, соперничают, вступают в открытое противоборство на региональном уровне.

Следовательно, фашизм как идеология и практика стремления финансового капитала одной нации к мировому господству присущ всем буржуазным странам, но в разной степени, в зависимости от силы и соотношения потенциалов господствующих в них буржуазных классов. Страны, в которых национальный капитал в силу их размера и тотальной подчинённости мировому рынку не способен достигнуть уровня финансовой монополизации, становятся ареной борьбы иностранного финансового капитала и попадают в политическую зависимость.

Таким образом, украинский фашизм — бандеровщина — со всеми его бандами, национализмом, террором есть элемент надстройки не украинского капитализма, а американского империализма. Украинские олигархи не способны претендовать на мировое господство, а являются простым охвостьем американских корпораций, типичными компрадорами, которым до поры до времени позволяют существовать и обогащаться.

Вторым важным нюансом в оценке ситуации является вытекающее из сказанного выше понимание объективного характера межимпериалистической классовой борьбы. Из того, что американский империализм = фашизм, не вытекает безусловное одобрительное отношение к борьбе с ним, потому что её осуществляет тоже империалистическая сила, пусть и более слабая и менее реакционная в этой связи.

Коммунисты относятся к войне на Украине как к объективной реальности капитализма. Как уже говорилось, капитализм — это вообще война всех против всех, а конкретные боевые действия есть лишь неприкрытая, откровенная форма этой войны. То есть в условиях капитализма война — это нечто вроде стихийного бедствия, она неизбежна, потому что таков сам базис капитализма, который перманентно порождает военные конфликты то там, то тут.

Фашизм США и Запада в целом — это надстройка, обслуживающая империалистический базис. Борьба буржуазной РФ за сферы влияния с Западом — это грызня двух империалистов, которая, строго говоря, пролетариат не волнует, так как ослабление одного ведёт к усилению другого со всеми вытекающими следствиями в надстройке.

Основная масса людей с мелкобуржуазным сознанием зациклена на Путине, на его личной роли в войне или в лучшем случае на том, что с РФ воюет не Украина, а страны НАТО. Предприниматели РФ прекрасно осваивают Крым и не «поперхнутся» территориями ЛДНР и Украины, если война закончится их победой. Да и польские капиталисты с радостью введут свои войска в Галичину, чтобы с энтузиазмом осваивать львовщину.

Нынешнюю войну на Украине инициировали президенты, но прежде всего американские, как и во Вьетнаме, в Югославии, Судане, Ливии, Афганистане, Ираке, Сирии…, по воле наиболее агрессивного отряда класса предпринимателей. До 2014 года не имелось ни одного признака, не озвучивался ни один тезис о том, что лично Путин или тем более РФ имеют территориальные претензии к Грузии, Казахстану, Прибалтике или Украине. Наоборот, систематически звучали призывы: ребята, давайте жить дружно в СНГ и ОДКБ. А вот территориальные претензии к рыночной РФ со стороны перечисленных государств ради получения кредитов из США и ЕС не прекращались с 1991 года, хотя РФ покупала, например, на Украине технику, платила за транзит нефти и газа, за аренду севастопольской бухты по мировым ценам, а фабрика Порошенко спокойно работала в Липецке. У населения Украины не было объективных причин для раздувания национализма и фашистской истерии. Значит, она была раздута в интересах США на те миллиарды долларов, которые за несколько лет они вложили в политику украинских президентов и умопомрачение масс.

Хотя сейчас в сравнении с Украиной и Западом режим РФ более мягкий и лояльный, но тем не менее империалистический базис гарантирует то, что по мере роста могущества российской олигархии всё отчётливее будет проявляться мурло того же фашизма. Навоевавшиеся и испившие чашу военных страданий российские и украинские пролетарии должны понять, что силой, загнавшей их в окопы, является капитал. Группы финансового капитала, играющие в «настольную монополию» жизнями рядовых пролетариев разных наций.

Однако в борьбе любых сил против господствующего американского империализма (даже во флюгерстве олигархии Франции, Германии, Турции, Индии, противостоянии режимом аятолл Ирана и вооружённой борьбе Талибана, Хезболлы, ХАМАС, хуситов) имеется прогрессивный момент. Ослабление гегемонии США и НАТО играет на руку социалистическим государствам, странам социалистической ориентации и всем антиимпериалистическим силам в разных регионах. Утрата олигархами США гегемонии создаёт более благоприятную конфигурацию в мире. В этой и только в этой связи можно говорить о сочувственном отношении к «антиамериканизму», как и к тем внутриполитическим процессам в западных странах, которые подрывают потенциал американского и в некоторых случаях европейского империализма.

Третьим важным нюансом в оценке ситуации является воплощение на практике тезиса марксизма о поддержке всякой справедливой борьбы народа, потому что борющийся народ охотнее и лучше учится в ходе такой борьбы, в том числе коммунизму. Борьба народа Донбасса за то, чтобы быть независимым или даже в составе буржуазной РФ, а не бандеровской Украины, справедлива и освободительна. Она требует нашего безусловного сочувствия.

Насчёт позиции херсонцев или запорожцев сказать в данный момент что-то определённое сложно, поэтому ко включению Запорожья и Херсона в состав РФ следует относиться просто как к политическому факту. В любом случае, во-первых, нет признаков того, что население Украины воспринимает войну как отечественную, во-вторых, сколько-нибудь лояльно относится как к проамериканскому режиму в Киеве, так и к российской буржуазной власти. Марксизм учит, что все страны на рыночной основе и при рыночной идеологии тяготеют к развалу и переделу границ.

Четвёртым важным нюансом в оценке ситуации является безусловно положительное отношение коммунистов к физическому истреблению армиями РФ и ЛДНР рядовых фашистов. Это неисправимые субъекты, которые первыми поднимутся на вооружённую борьбу против коммунизма и первыми развяжут террор против рабочего класса. Праведный гнев народа в отношении преступлений фашистских банд на Украине достоин всяческой поддержки.

Вместе с тем, когда в рядах «союзников» гибнут русские националисты и шовинисты, которые взялись за оружие, чтобы построить «русский мир», это тоже сложно воспринимать не как очищение нашего народа от гнили.

Пятый важный нюанс в оценке ситуации — это наличие ностальгически-эмоциональных отсылок российских и лднровских бойцов к СССР и запрос на социальную справедливость как на мотив ведения боевых действий. Это создаёт благоприятные условия для пропаганды коммунизма и привнесения марксистского сознания в массы как на фронте, так и в тылу. Тактической задачей нашей пропаганды является перевод внимания с внешней формы, с эмоционального отношения на сущность политических процессов.

Подводя итог, следует отметить следующее.

Во-первых, к причинам возникновения данной конкретной войны, которая напоминает скорее разновидность национально-освободительного движения от профашистского и проамериканского режима, необходимо отнести все сто лет ближайшей истории классовой борьбы после окончания гражданской войны в Советской России.

Во-вторых, ответ на вопрос, носит ли текущая война чисто империалистический характер, необходимо искать не посредством исторических аналогий, а диаматически.

Коммунисты в своей работе на научно-теоретический авторитет в среде пролетариев умственного и физического труда должны уметь продемонстрировать диаматический подход к исследованию событий и с позиций сущности «препарировать» их во всех «цветах и красках», оттенках и полутонах, а не демонстрировать схематическую р-р-р-революционность, как это делают сегодня многие левые Кисы Воробьяниновы. Мы всемерно одобряем лишь борьбу народа Донбасса против американского фашизма и местной бандеровщины и не собираемся каким-либо образом мешать руководству РФ оказывать ему всестороннюю помощь.

Классические империалистические войны так, как их фиксировали классики, практически не имели подтекстов — империалисты открыто боролись за передел колониальных владений: война США с Испанией, первая мировая война, вторая мировая война до 1941 года. Но уже вторую мировую войну невозможно называть однозначно империалистической, если иметь в виду её трансформацию в 1941 году. В тех войнах до 1941 года тупое западное пушечное мясо делало то, что им приказывали олигархи.

Если говорить о том, что по факту в вооружённый конфликт на Украине вступили две однотипные рыночные системы, главную роль в которых играет национальный крупный капитал, олигархи, то да, война эта имеет массу империалистических черт. С точки зрения официальных заявлений, руководство РФ попыталось осуществить минские договорённости, согласно которым Украина сохраняла суверенитет и территорию ЛДНР (то есть теряла только Крым). Но это не входило в планы США. Со стороны миллиардеров и демократов США эта война, действительно, однозначно империалистическая, и если в ходе неё в результате санкций или взрыва Запорожской АЭС рухнет украинская и вся европейская экономика, то для олигархов США это будет приемлемым исходом.

То, какую политику проводит нынешнее руководство РФ по отношению, например, к Южной Осетии, Абхазии или Сирии, доказывает, что пока правительство Путина не намерено осуществлять политику, сколько-нибудь похожую на кровавую грабительскую тиранию Англии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии в своих колониях или политику США по отношению к КНДР, Вьетнаму, Югославии, Афганистану, Ираку, Ливии, Сирии.

А если исходить из факта обилия случаев демонстраций красных знамён воюющим контингентом ЛДНР, умонастроения масс, то ясно, что люди воспринимают боевые действия несколько иначе, чем это было в начале XX века. Хотя и в первой мировой войне российский солдат вроде бы с пониманием отправлялся на войну с германцами, чтобы защитить братушек сербов, тем не менее до 1917 года ни о каком красном знамени или о превращении войны империалистической в войну гражданскую речь в окопах не заходила. А в нашем случае восемь лет народ Донбасса вёл борьбу преимущественно народно-освободительного характера при минимальной материальной и моральной поддержке со стороны буржуазной РФ, правда, с загадочными потерями среди руководителей ЛДНР левого и леваческого толка — что также полностью вписывается в законы классовой борьбы.

Так что:

1) война есть порождение капитализма, есть естественная и органическая политика класса предпринимателей — объективная реальность капитализма и контрреволюционного разрушения СССР;

2) украинский конфликт со стороны Запада носит чисто империалистический характер;

3) империализм РФ также присутствует, но пока ограничен спецификой бонапартистского режима;

4) борьба народа Донбасса справедлива, а крах киевского режима и ослабление империализма США в регионе прогрессивны.

Если исследовать линию поведения КПК и ТПК по отношению к украинскому конфликту, то она в целом согласуется с данными выводами.

https://prorivists.org/72_ukraine-war/ – полностью по ссылке

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