Economist – российская экономика окрепла и продолжает превосходить все ожидания

Мало кто этого ожидал, но российская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада, пишет The Economist. Проведённый изданием анализ показывает, что дела в российской экономике идут лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы. И прежде всего на это повлияли грамотные действия Центробанка, бесстрашие россиян перед экономическими кризисами и продолжающиеся поставки российских энергоносителей в Евросоюз.



AP

После начала спецоперации на Украине Центробанк РФ и Росстат перестали публиковать данные по всем показателям — от торговли до инвестиций. Инвестиционные банки перестали консультировать клиентов по российским компаниям, а транснациональные корпорации отозвали своих экономистов из страны, пишет The Economist.

По данным издания, на этом фоне разгорелись яростные дебаты о состоянии российской экономики. В недавно опубликованном исследовании учёных из Йельского университета утверждается, что уход западных компаний и наличие санкций её «калечат», а любые очевидные экономические преимущества — не более, чем мираж. По мнению авторов, угодные Кремлю статистические данные тщательно отбираются и тиражируются нерадивыми экспертами в СМИ. Однако другие специалисты менее критичны. «Экономика не рухнула», — написал недавно авторитетный эксперт по РФ Крис Уифер.

Когда началась специальная военная операция РФ на Украине, её экономика вошла в состояние свободного падения. Рубль потерял четверть своей стоимости по отношению к доллару. Фондовый рынок рухнул, вынудив регуляторов приостановить торги. Западные компании сотнями стали уходить с российского рынка или пообещали это сделать, поскольку их правительства ввели санкции. В течение месяца аналитики пересмотрели свои прогнозы по ВВП РФ за 2022 год в сторону понижения: вместо роста в размере 2,5% ожидалось падение на 10%. Некоторые оценки были ещё более мрачные. «Эксперты предсказывают, что в этом году ВВП РФ сократится на 15 процентов, что сведёт на нет последние 15 лет экономического роста», — злорадствовал Белый дом, пишет The Economist.

Обе стороны сходятся во мнении, что страна всё ещё страдает от нанесённого ей ущерба. Значительное повышение процентных ставок весной для стабилизации падающего рубля, наряду с уходом иностранных компаний, подтолкнули Россию к рецессии. По официальным данным, во втором квартале текущего года ВВП упал на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие из 300 моногородов, пострадавших от санкций, пребывают в состоянии полномасштабной депрессии. Большое количество людей, особенно образованных, уехали из страны; другие выводят из неё активы. По последним имеющимся данным, в первом квартале 2022 года иностранцы вывели из РФ прямых инвестиций на $15 млрд, что является худшим показателем за всю историю наблюдений, пишет The Economist.

Однако проведённый The Economist анализ данных из разных источников показывает, что дела в российской экономике идут лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, поскольку продажи углеводородов привели к рекордному профициту текущего счёта. Возьмём, к примеру, «индикатор текущей активности», публикуемый банком Goldman Sachs, который измеряет экономический рост в режиме реального времени. В марте и апреле он резко снизился, хотя и не настолько, как во время мирового финансового кризиса 2007—2009 годов или конфликта на Украине в 2014 году. В последующие месяцы он восстановился, отмечает издание.

Между тем инфляция снижается. С начала 2022 года по конец мая потребительские цены выросли примерно на 10%. Из-за падения рубля импорт подорожал; уход западных компаний сократил поставки. Но цены сейчас снижаются, на что указывают данные Росстата. Благодаря укреплению рубля снизилась стоимость импорта. Имея огромные запасы газа, РФ вряд ли столкнётся с инфляцией европейского образца, вызванной ростом цен на энергоносители. По данным Сбербанка, в июле реальные потребительские расходы практически не изменились с начала года. Весной импорт резко упал — отчасти потому, что многие западные фирмы прекратили поставки. Тем не менее спад не был серьёзным по меркам недавней рецессии и сейчас импорт быстро восстанавливается, пишет The Economist.

Есть три составляющих, которые объясняют, почему РФ продолжает превосходить прогнозы. Первый фактор — политика. Владимир Путин неважно разбирается в экономике, но он с удовольствием делегирует её управление людям, которые в этом разбираются. В Центробанке РФ много высококвалифицированных профессионалов, которые молниеносно приняли меры по недопущению экономического коллапса. Удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию. Российское общество знает, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина настроена решительно по отношению к сдерживанию цен, пусть это не способствует её популярности.

Второй фактор имеет отношение к недавней экономической истории. Это уже пятый экономический кризис, с которым страна столкнулась за 25 лет. Предыдущие были в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах. Все, кому за сорок, помнят чрезвычайные экономические потрясения, вызванные распадом Советского Союза. Люди научились приспосабливаться, а не паниковать (а также не бунтовать), отмечает издание.

Части российской экономики уже давно изолированы от Запада. Это причиняет ущерб экономическому росту, но зато последний виток изоляции оказался менее болезненным. В 2019 году объём прямых иностранных инвестиций в страну составил около 30% ВВП по сравнению со средним мировым показателем — 49%. До начала спецоперации только около 0,3% россиян работали в американских компаниях, по сравнению с более чем 2% в богатом мире. Страна не очень сильно нуждается в зарубежных поставках сырья. Таким образом, дополнительная изоляция не оказала особого влияния на цифры статистики.

Третий фактор связан с углеводородами. По данным недавнего доклада Международного энергетического агентства, санкции мало повлияли на добычу нефти в России. С начала спецоперации на Украине РФ продала в ЕС ископаемого топлива на $85 млрд. То, как РФ тратит накопленную таким образом иностранную валюту, остаётся загадкой, учитывая санкции против её правительства. Однако нет никаких сомнений в том, что эти поставки помогают РФ продолжать закупать импорт.

Пока Владимир Путин не покинет свой пост, западные инвесторы вряд ли захотят вернуться в Россию. Санкции не отменят. Центробанк признаёт, что РФ отчаянно нуждается в зарубежном оборудовании и не слишком полагается на иностранные материалы. Со временем санкции возьмут своё, и РФ будет производить товары худшего качества по более высоким ценам. Однако пока её экономика худо-бедно движется вперёд, заключает издание.