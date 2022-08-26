 

Radio WNET – политическим, а не военным путём — польский полковник о возможном выходе из украинского кризиса

26.08.2022, 20:30, Разное
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В ходе украинского конфликта ни одна из сторон не получит большего преимущества, потому рассчитывать на то, что его судьба разрешится на поле боя, не стоит, уверен польский полковник Пётр Левандовский. В беседе с Radio Wnet он предположил, что сторонам придётся завершить конфликт исключительно на политическом поле.


АР

Польский полковник Пётр Левандовский подводит итоги спецоперации РФ на Украине, которая длится уже полгода. В интервью для Radio Wnet он разделил её на три этапа. На первом этапе, по его мнению, РФ ввела войска на Украину и попыталась осуществить смену правительства.  

Следующий этап конфликта он связывает с отступлением российских войск из-под Киева и скоплением сил Москвы на востоке Украины. Начало второго этапа было ознаменовано 
сосредоточением на наступлении в районе Донбасса. «После российского наступления в Донбассе войскам РФ пришлось прекратить основные действия для того, чтобы восстановить свои силы»,— отмечает он. 

Третий этап начался, когда русские дошли до линии в районе Бахмута, Краматорска. Сейчас они пополняют свои силы. Одновременно Украина пользуется этой ситуацией и осуществляет атаки в тылу российских войск, уверен польский военный. 

При этом он полагает, что украинский конфликт не будет решён военным путём. «Я считаю, что этот конфликт не разрешится на поле боя. Ни одна из сторон не получит большего преимущества. Конфликт на Украине должнен решаться на политической арене», — резюмирует он.


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