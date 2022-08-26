Мнение: Засуха в Китае, подорожание кофе и манговый сок в СССР

1. Рекордная засуха накрыла в этом году не только Европу, но и Китай. На заглавной фотографии можно видеть последствия: уровень воды в крупном водохранилище на реке Янцзы упал на 5-6 метров. Причём ещё не началось обычное время сухого сезона. Дальше по прогнозам будет только хуже (ссылка):



Блогер genby пишет, что как и в случае с Европой, одним из факторов, повышающим вероятность засух, могло стать чрезмерное использование ветрогенераторов. Китайцы также утыкали свои поля ветряками, как и жители Западной и Северной Европы. Между тем, это приводит к снижению поверхностной скорости ветра, что может способствовать ослаблению циркуляции воздуха и недостаточному уровню осадков.

Таким образом, в Китае и Европе урожай в этом году, вероятно, сильно сократится, а в России, напротив, вырастет. Если так пойдёт и далее, хлеб может стать для России второй нефтью.

2. Плохая новость для любителей кофе. В Бразилии второй год подряд неурожай, сборы арабики, как ожидается, упадут вдвое, и так же вдвое снизится бразильский экспорт кофе (ссылка). Склады крупных компаний быстро пустеют. Ожидаемо, это приведёт к серьёзному дефициту и росту цен на кофейные зёрна во всём мире.



Между тем, из-за западных санкций весной Россия была вынуждена сократить поставки удобрений в Бразилию (ссылка). Это может усугубить и без того кризисную ситуацию на кофейных плантациях.

Поэтому если через какое-то время вы увидите привычный кофе по неприятной цене, не удивляйтесь. Таковы очередные печальные результаты вредительской деятельности западных политиков.

3. Пишут, что в СССР тоже были доступны экзотические фрукты, а не только одни бананы. Вот, например манго (ссылка). Правда, по ссылке речь идёт не об СССР вообще, а об одном магазине в центре Москвы, и не о свежих фруктах, а о концентрированном манговом соке.

Ранее мы с вами обсуждали ананасы в СССР (ссылка). Воспетые Маяковским фрукты поставлялись в Россию ещё до революции, однако потом надолго исчезли и снова начали появляться в широкой продаже только ближе к 1980-м , оставаясь для большинства населения если не абсолютной диковинкой, то редким и дефицитным лакомством. Известный в те времена афоризм, – «Давайте спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ел», – появился отнюдь не на пустом месте.

Но ладно, про ананасы советские люди, по крайней мере, знали. А вот знакомы ли они были с манго, за пределами Москвы? Интересно было бы почитать воспоминания старожилов.