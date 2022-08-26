 

Жительница Подмосковья год ходила со стеклом в колене

26.08.2022, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врачи Волоколамской больницы извлекли кусок стекла, расположенный в подколенной области в считанных миллиметрах от сосудистого пучка. Как оказалось, в прошлом году женщина получила бытовую травму, поранившись о стекло. Как отмечает телеканал “360”, после этого около года она чувствовала боли и отечность в области левого коленного сустава.

В больницу женщина обратилась после очередного приступа боли. Медики обнаружили в левой подколенной области пациентки инородное тело размером размер 3,5 на 1,5 см. Операция по удалению прошла успешно, отмечают “Вести Подмосковья”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Прилучный оказался на отдыхе с двумя женщинами сразу

04.12.20 / Совет Европы по ошибке направил спикеру Госдумы приглашение на Страсбургский гей-парад

08.10.21 / Минюст признал иноагентом посла США в России Джона Салливана

30.12.20 / Мнение: «Дом-2» погубили неудачницы?

08.10.20 / «Oна даже распятье не сняла» – РПЦ предала анафеме молодую послушницу монастыря за ношение кружевного белья

30.12.21 / “Пока не представляю его вне творческой профессии”:  Подольская решила, что сын Артемий пойдет по стопам родителей

12.01.22 / Хейтеры раскритиковали внешность Аллы Пугачёвой

25.06.21 / Легкая вещь для свежего образа: с чем носить рубашки из шамбре женщинам за 40 (советы с примерами)

04.02.22 / Мнение: Залетевший в Белоруссию украинский БПЛА

24.07.20 / Можно ли вернуть золотые времена?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика