Жительница Подмосковья год ходила со стеклом в колене

Врачи Волоколамской больницы извлекли кусок стекла, расположенный в подколенной области в считанных миллиметрах от сосудистого пучка. Как оказалось, в прошлом году женщина получила бытовую травму, поранившись о стекло. Как отмечает телеканал “360”, после этого около года она чувствовала боли и отечность в области левого коленного сустава.

В больницу женщина обратилась после очередного приступа боли. Медики обнаружили в левой подколенной области пациентки инородное тело размером размер 3,5 на 1,5 см. Операция по удалению прошла успешно, отмечают “Вести Подмосковья”.