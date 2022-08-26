В “Царицыне” пройдет сражение воздушных змеев

В ближайшие выходные по всей Москве состоятся различные фестивали и яркие события. Так, на территории дворцово-паркового ансамбля “Царицыно” 27 и 28 августа пройдет XIX фестиваль воздушных змеев “Пестрое небо”. Десятки летательных аппаратов разных цветов и размеров будут развеваться над головами гостей мероприятия.

Предстоящее событие уже называют “воздушным зоопарком”, ведь в небо взмоют воздушные змеи в виде тигров, птиц, скатов, морских котиков и других зверей. Можно принесли своего змея или приобрести у организаторов мероприятия.

Также запланирован запуск одного из самых больших в России воздушных змеев – 30-метрового кита. Это произойдет и в субботу, и в воскресенье. Во сколько состоится запуск, пока неизвестно, поскольку все зависит от погоды. Если ветра не будет, огромный кит не сможет подняться в воздух.

Помимо запуска змеев, в рамках фестиваля с 12:00 до 19:00 будут проходить мастер-классы. Гостей будут собирать на берегу Нижнего Царицынского пруда.

Сражения воздушных змеев пройдут с 16:00 до 17:00. Такие состязания – традиционный японский ритуал, во время которого используют специальных змеев “роккаку”, выполненных в форме шестиугольника и без хвоста. Победителем сражения станет тот, кто собьет соперников с высоты на землю и останется в воздухе. Принять участие могут все желающие.

Посетителей парка приглашают на прогулку по “Саду ветров” – площадке с инсталляциями из лент и флагов, которые приходят в движение при дуновении ветра.

На берегу Нижнего Царицынского пруда с 12:00 до 19:00 будут работать фуд-корты.

Крупнейший российский фестиваль воздушных змеев “Пестрое небо” проходит два раза в год – весной и осенью. Впервые он состоялся в 2003 году. Музей-заповедник “Царицыно” – традиционная площадка фестиваля.

Кстати, в эти же выходные в Москве пройдет акция “Ночь кино”, в рамках которой состоится множество показов различных фильмов. Основная программа посвящена 95-летию Эльдара Рязанова. Что подготовили к “Ночи кино” столичные учреждения культуры, ранее писали “Дни.ру”.