Фуражки и косынки: трендовые головные уборы на весну-лето – 2022

Головные уборы – уникальные аксессуары. Они могут освежить любой скучный образ, помогают выразить свою индивидуальность, сделать лук более романтичным или, наоборот, строгим. Рассматриваем актуальные головные уборы в 2022 году.

Шляпа-ведро

Превосходный вариант для теплой погоды (например, для начала весны). Шляпа-ведро позволяет привнести в любой образ нотку неформальности и утонченной простоты. Такой головной убор хорошо вписывается в повседневный стиль.

Косынка

Один из самых трендовых аксессуаров текущего года, который уже успели полюбить многие модницы.

Плюс косынки в том, что с ее помощью можно сделать разные образы: в стиле Одри Хепберн, пин-ап или ретро. Лучше всего подбирать косынку в цвет к одежде, чтобы получился гармоничный ансамбль.

Бейсболка

Бейсболки были всегда незаменимым головным убором летом, однако с недавних пор их стали надевать и весной, и осенью, и даже зимой. Отныне бейсболка не является частью спортивного лука. Ее можно сочетать с элегантной одеждой для получения интересного и оригинального контраста.

Шапка

Когда на улице холодно, то лучший способ спасти уши от замерзания – надеть шапку. Да-да, простую вязаную шапку. Это та классика, которая никогда не выходит из моды. Единственный нюанс: такой головной убор уместен только для стрит-стайла.

Берет

Если вам импонирует французский шик, если вы мечтаете о создании изысканного и элегантного образа, тогда обратите внимание на берет. В этом году его носят чуть набок, чтобы было приоткрыто одно ушко.

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Фуражка

Добавить в образ нотку ретро, а заодно и капельку брутальности можно с помощью фуражки. Такой головной убор прекрасно гармонирует как с платьями, так и с джинсами.

Широкополая шляпа

Романтичный и женственный образ можно получить с помощью широкополой шляпы. Если речь идет о лете, о теплой погоде, то вполне уместна соломенная шляпка.

В более прохладную погоду можно выбрать головной убор из более плотного материала, который идеально держит форму.