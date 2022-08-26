Сначала изучите состав: 4 компонента в косметике, которые способствуют старению кожи

Несмотря на то, что производители косметики из года в год пытаются совершенствовать свои формулы в направлении большей экологичности и безопасности, далеко не все вредные компоненты успели отправиться в черный список и навсегда проститься с бьюти-индустрией. Самые распространенные из них будут представлены ниже.

Парабены

В составе таких косметических средств как шампуни, кремы, дезодоранты, зубная паста, декоративная косметика можно встретить парабены (Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Butylparaben). Часто эти вещества используются в качестве консервантов, призванных обеспечить длительный срок хранения любой косметической продукции.

Споры о вреде парабенов не утихают до сих пор: ученые приходят к выводу, что парабены токсичны, вызывают накопительный эффект, могут провоцировать рак груди. С другой стороны исследователи разводят руками, потому что другой способ консервации для косметической продукции масс-маркета пока не найден. В этой связи в Европе и США парабены официально признаны безопасными для здоровья, при этом компаниям, занимающимся производством косметики, рекомендовано сократить до минимума количество парабенов в продукции (от 0,4 до 0,8%).

Доказано, что Butylparaben и Propylparaben способны имитировать действие эстрогена и по этой причине, учитывая накопительный эффект парабенов, могут вызвать гормональные нарушения. К тому же парабены усиливают вредное воздействие на кожу УФ-лучей, тем самым ускоряя процесс старения.

Формальдегид

В косметических средствах содержится, конечно, не чистый формальдегид, а так называемые формальдегид-релизеры — вещества-консерванты, которые выделяют формальдегид. Например, DMDM hydantoin (DMDM-гидрантаин), Imidazolidinyl urea (имидазолидинил-мочевина), Sodium hydroximethyl glycinate (гидроксидоксиметил-глицинат содиум), Diazolidinyl urea (диазолидинил-терминал), Methenamine (метенамин), а также бронидокс (5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane) и бронопол (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol).

Формальдегид-релизеры встречаются в гелях для душа, шампунях, кондиционерах для волос, лосьонах для тела, увлажняющих кремах для лица, лаках для ногтей и даже в туше для ресниц. По сути формальдегид является канцерогеном. В больших концентрациях он ядовит, а в малых — может вызвать аллергию и способствовать повышению чувствительности кожи.

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В некоторых странах, таких как Япония и Швейцария, использование консервантов на основе формальдегида запрещено. В США и странах Европы формальдегид-релизеры допустимы только для косметики, которую можно смывать с кожи.

Крупные западные производители косметики обычно не используют формальдегид-релизеры в составе своих средств, заменяя их на парабены. А производители косметики экономкласса часто используют консерванты на базе формальдегида. Даже практически “натуральная” тайская косметика не обходится без консервантов – это либо формальдегид-релизеры, либо парабены. Потому в любом случае, покупая те либо другие средства, необходимо пристально читать состав.

Гидрохинон

Гидрахинон часто используют в кремах для отбеливания интимных мест и в средствах от пигментации. Гидрахинон относится к ядовитым веществам, способен уменьшать выработку пигмента меланина в коже и волосах. Он оказывает токсическое действие на клетки кожи, вызывая преждевременное старение. А под влиянием ультрафиолета, гидрохинон еще и увеличивает риск онкологии.

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В Европе гидрохинон официально находится под запретом. В США допустимо применение косметических средств, содержащих не более 2% гидрохинона – такие средства считаются безопасными.

После отбеливания кожи гидрохиноном может случиться синдром отмены, в результате которого пигментация, с которой человек усиленно сражался, снова вернется. После длительного применения отбеливающих средств с гидрохиноном может развиться такое заболевание, как охроноз, при котором кожа приобретает серовато-коричневый оттенок.

Этаноламин

Этаноламин (Ethanolamine) и его вариации (2-aminoethanol, Diethanolamine/DEA, Monoethanolamine/MEA, Triethanolamine/TEA) являются производными аммиака и чаще всего используются в недорогих средствах для укладки, тонирующих средствах и красках для волос. Правда, некоторые изготовители добавляют этаноламин в пены для ванн и гели для душа.

При этом во многих странах мира, в том числе в США и Европе, средства с этаноламином, оказывающие краткосрочное воздействие на кожу, признаны безопасными в том случае, если они тщательно смываются водой. Но не отрицается и тот факт, что гели, укладочные средства и краски с содержанием этаноламина могут раздражать слизистые и кожу, вызвать структурные изменения эпидермиса, способствуя преждевременному старению.