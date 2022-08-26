Скандалы: Право на кэш

Минфин США разрешил закрывать счета в подсанкционных банках России

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило транзакции для закрытия индивидуальных счетов в подсанкционных банках России. Что это значит? Очередные санкции для россиян со стороны зарубежных институтов, или, напротив, спасительные коридоры для «хороших русских»? Разбираемся с экспертами.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) разрешило транзакции для закрытия индивидуальных счетов в подсанкционных банках России, следует из лицензии, опубликованной на сайте ведомства.

Операция может проводиться в отношении лица, не находящихся под санкциями, введенными в связи с военным конфликтом на Украине.

Как отмечается в документе, транзакции, необходимые для закрытия индивидуальных счетов в финансовых институтах, которые подпали под антироссийские санкции США (независимо от их местонахождения) не будут считаться нарушением санкционного режима.

Помимо этого, данная лицензия дает право на перевод средств со счетов в таких финансовых организациях в банки, не находящиеся под санкциями. Примечательно, что лицензия не имеет срока действия.

Между тем лицензия не разрешает открытие и ведение корреспондентских или расчетных счетов в интересах санкционированных лиц и проведение операций, запрещенных санкциями.

Что значат эти разрешенные транзакции для россиян, пока еще имеющих счета в подсанкционных банках? Это очередные санкции и наказание для граждан России со стороны зарубежных институтов или, напротив, организация финансовых «гуманитарных коридоров» для «хороших русских»?

Расшифровываем вместе с финансистами, банковскими аналитиками и экономистами.

Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS:

— Министерство финансов США и Управление по контролю за иностранными активами в конце прошлой недели, 19 августа, объявили о своем решении разрешить запрещенные ранее сделки, связанные с закрытием счетов физлиц в банковских учреждениях, подпавших под антироссийские санкционные ограничения. Также американский Минфин сделал еще одно исключение исключение для получающих российскую пенсию — также вывел их из-под санкций.

На мой взгляд, данное послабление ограничений против России в первую очередь нацелено на облегчение жизни гражданам США, другим нерезидентам и лицам, не живущим в России.

Напомню, США ввели санкции в отношении нескольких российских банков после начала спецоперации на Украине. Долларовые корсчета в американских банках были заблокированы, что закрыло возможность совершать переводы в американской валюте заграницу. Итогом стала заморозка денежных средств для нерезидентов и лиц, проживающих за пределами России, воспользоваться этими средствами клиенты не могли. Фактически они стали заложниками ситуации — санкции, направленные против России, отразились негативно на непричастных к политическим событиям физлицах.

Теперь они получили возможность закрыть счёт и вывести все остающиеся денежные средства и иные активы на счёт в другом финансовом учреждении, не находящемся под санкциями. Также Минфин США разрешил плановые транзакции, которые необходимы для пенсионных выплат лицам, которые не являются гражданами США и не живут в России. Ранее такие выплаты разрешались только гражданам США.

Изначальные санкции вводились в спешке, и просчитать их масштаб и кого они затронут, было сложно. Теперь Запад исправляет свои ошибки.

Артем Тузов, исполнительный директор Департамента рынка капиталов ООО «ИВА Партнерс»:

— Произошло в какой-то степени смягчение санкций. Но оно не касается простых вкладчиков, поскольку имеет отношение к непростым вкладчикам, которые подчиняются регулированию Минфина США. История в том, что совместно с банками под эти же санкции попали и все их вкладчики. На тех, кто был в рублёвой зоне, это не отразилось. А вот, например, транснациональные компании или граждане США, которые имели счета в Сбербанке, столкнулись с проблемой: они лишились возможности вступать в отношения с банком, даже просто продать свои активы, вывести их со счета и закрыть этот счет в санкционном банке стало нельзя. Вот обсуждаемые нами нововведения решают эти проблемы. Можно также погасить задолженность, если такая имеется и мешает закрыть счет — довнести требуемую сумму и закрыться в дальнейшем.

— НИ: Виднеется ли решение для владельцев ценных бумаг, чьи активы также застряли в банках?

— Такого решения пока нет. Эти исключения нельзя применить к разблокировке ценных бумаг, застрявших из-за разрушенного моста с НРД. В любом случае разблокировку ценных бумаг россиян должны осуществлять не США, а европейский депозитарий. У Европы свои санкции, и, разумеется, они действует с оглядкой. Пока намеков на разблокировку нет. Но такие вот первые шаги, которые сейчас вот сделал Минфин США, внушают надежду на положительные изменения в будущем. Чем больше санкций снимается, тем лучше это для нашей банковской системы.

Но, повторюсь, сейчас этими точечными решениями Минфин США скорее решает проблемы граждан США, чем россиян. Это не жест доброй воли в отношении граждан России, но всё же это некое послабление санкций.

Игорь Николаев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник института экономики РАН:

— Если ранее владельцы счетов в санкционных банках ничего не могли сделать со своими активами, то сейчас дали возможность, как минимум, этот счет закрыть. То есть теперь можно счет разморозить с условием его закрытия, это тоже немаловажно. Вот, к примеру, у вас есть долларовый счёт в банке, который вместе с вашим банком тоже угодил под санкции. Эти деньги невозможно было обналичить, поскольку был введен запрет на пользование корреспондентскими счетами.

Определенно, это смягчение санкций. Недавно также возобновили перечисление пенсий российским гражданам, проживающим за границей. Так как получали они пенсию из России переводами в долларах, с прекращением корреспондентских отношений такие транзакции стали невозможны. Выплаты просто остановились. Придумывали разные обходные схемы, пытались перевестись в банки, не попавшие под санкции. Эти люди сами как бы оказались под санкциями. По этой линии Минфин США смягчил санкцию.

— НИ: Каким образом Минфин США еще может повлиять на счета россиян, скажем, в подсанкционном Сбербанке?

— Блокировка транзакций не означает, что со счетами россиян в России можно удаленно сделать прямо всё, что захочешь. Счёт открыт в российском банке. Минфин США может повлиять только на транзакции в титульной валюте, в долларах.

По большому счету, ничего не изменилось, вы можете снять 10 тысяч долларов, если они были у вас на счетах до 9 марта 2022 года, всё остальное вам выдадут в рублях. Если у вас есть больше 10 тысяч долларов, вам выдадут и больше в валюте с условием закрытия счета. Ограничение в 10 тысяч долларов было связано с тем, что корреспондентские отношения прекратились. Условно говоря, десять-то тысяч мы найдём. Но если у вас больше, два миллиона долларов, откуда нам их взять? А теперь эти два миллиона при закрытии счёта вам переведут, они будут. Сейчас для закрытия счетов корреспондентские отношения разблокируют. Сейчас для российской стороны нет препятствий, чтобы платить не 10 тысяч, а хоть два миллиона. Эти доллары будут, так как ограничения сняты.

— НИ: Если кэш перестали ввозить в страну, откуда вдруг возьмутся наличные доллары?

— Американцы должны разрешить ввозить эти суммы. Этот запрет на ввоз должны пересмотреть, иначе как закрывать счета? С нашей стороны нужна отмена решения о лимите в 10 тысяч долларов.

Дмитрий Потапенко, экономист, предприниматель:

— Решение означает возможность закрытия счетов в валюте. Как правило, это разрешение выхода в кэш. И для многих инвесторов это тоже будет подарок. Если им удастся обналичить всё то, что они выкупили, будет счастье.

По большому счёту, уже более или менее понятна совокупная стоимость валюты, бумаг, рынок стабилизировался, а объём инвесторов, который есть на российских площадках, незначителен. Я думаю, что это переговорная позиция, которая показывает, что Минфин США готов идти на определённые шаги в сторону работы с определёнными инструментами.

Тем не менее, поскольку всё находится в области регуляторики, рассчитывать на то, что вам на бирже что-то принадлежит, если вы не какой-то крупный игрок — иллюзия. Вы всё равно попадаете под ту или иную степень регуляции, а если вы попадаете под ту или иную регуляцию, то по большому счёту с вашими счетами, с вашими деньгами, с вашими активами можно сделать всё, что сочтут нужным.

Это и не наказание и не финансовый «гуманитарный коридор». Речь о небольшом послаблении. Российский валютный и инвестиционный рынок не такой большой, и не стоит избыточно думать, что мы значимы. Это и не про «хороших русских». Большая часть ценных бумаг принадлежит чиновникам разного уровня.

Юлия Сунцова

Оригинал материала: “Новые Известия”