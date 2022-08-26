Комитет ГД по здравоохранению поддержал введение налога на лишние органы

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26.08.2022, 19:33, Разное
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Профильные комитеты Госдумы по бюджету и здравоохранению поддержали законопроект о налогообложении лишних человеческих органов.

Причиной нововведения стало усугубление кризиса в медицинской отрасли, а также дефицит трансплантатов.

«Лишними» предлагается считать здоровые органы, отсутствие которых не повлияет на привычный образ жизни. В первую очередь это парные внутренние органы, а также те, которые не используются по назначению в течение длительного времени. Ведётся разработка поправок в биологический кодекс, согласно которому эксперты врачебно-трудовых комиссий будут определять степень излишества и коэффициент функциональности органа, пропорционально которому будет начисляться налог.

До конца года россияне должны предоставить информацию о наличии лишних органов в учреждения здравоохранения или отделения налоговой службы по месту жительства. Гражданам, не желающим платить налог, будет предоставлена возможность снятия с налогового учёта путём добровольной сдачи имеющихся излишков в ближайший трансплантационный центр, где за них также может быть получена компенсация. В случае неуплаты налога лишние органы будут подлежать принудительному изъятию в счёт возмещения недоплаты и пени.

От уплаты налога будут освобождены пенсионеры, инвалиды и носители генетических патологий, ветераны боевых действий, лица, награждённые госнаградами, чиновники и лица высших сословий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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