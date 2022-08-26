 

Очередной вызов отношениям с Россией — в Латвии снесли памятник советским воинам-освободителям

26.08.2022, 19:07, Разное
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В Латвии демонтировали последний элемент памятника Освободителям Риги — обелиска высотой примерно 80 м, передаёт Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, несмотря на протесты некоторых этнических русских, проживающих в Латвии, многие латыши считают памятник «символом советской оккупации».


АР

В Риге снесли последний элемент памятника советским воинам-освободителям, что стало очередным вызовом в отношениях Латвии с Россией, пишет Bloomberg. 80-метровый обелиск упал в резервуар с водой на территории комплекса памятников через несколько часов после того, как строительная техника начала долбить его основание. 

Несмотря на протесты представителей этнических русских в Латвии, которые составляют примерно четверть из 1,9 миллионов жителей страны, многие латыши считают памятник «символом советской оккупации». С того момента как комплекс памятника, состоящего из обелиска и двух скульптур, огородили для сноса, который начался в понедельник, в странах Европейского союза и НАТО задержали семь протестующих.

Как пишет новостное агентство, Латвия является одним из самых ярых сторонников ужесточения санкций против России. Страна прекратила выдачу туристических виз россиянам и приняла законы о демонтаже советских памятников после начала российской спецоперации на Украине. Разрушение памятника воинам-освободителям транслировалось в прямом эфире латвийских средств массовой информации.

Bloomberg напоминает, что на прошлой неделе в соседней Эстонии также был демонтирован советский памятник, что вызвало «самую большую волну кибератак» за последнее десятилетие. 


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