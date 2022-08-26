 

В МИД России заявили о временной приостановке выдачи загранпаспортов

26.08.2022, 18:58, Новости дня
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Прием заявлений на выдачу российских загранпаспортов со сроком действия 10 лет по техническим причинам приостановлен, сообщили в консульском департаменте МИД России.

«По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)», – говорится в сообщении МИД, передает ТАСС.

Ранее МИД предупредил туристов из РФ о трудностях в недружественных странах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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