В МИД России заявили о временной приостановке выдачи загранпаспортов
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Прием заявлений на выдачу российских загранпаспортов со сроком действия 10 лет по техническим причинам приостановлен, сообщили в консульском департаменте МИД России.
«По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)», – говорится в сообщении МИД, передает ТАСС.
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