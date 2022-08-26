 

К тестовому голосованию в Москве присоединились почти 460 тысяч человек

26.08.2022, 18:40, Разное
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В ходе тестового голосования избиратели могли ознакомиться с процессом и опробовать нововведения грядущих выборов. Также москвичи ответили на вопрос: “Какие улучшения помогут сделать Ваш район более комфортным?”.

Участникам предложили 15 вариантов ответа. Отметки можно было поставить у нескольких выбранных пунктов.

Широкий перечень ответов необходим для повторения структуры бюллетеня, где будет много кандидатов. Это приближает тестовое голосование к реальному.

Разработчики непрерывно следили за ходом тестового голосования. Они проверяли корректность работы всех компонентов системы. Также специалисты убедились, что интерфейс и все этапы голосования удобны и понятны пользователям и членов избирательных комиссий.

В тестовом голосовании могли участвовать москвичи, обладающие избирательным правом и зарегистрированные в районах, где пройдут выборы. Помимо этого, нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Жители столицы будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.


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