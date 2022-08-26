Скандалы: SOS не помог

Российскую яхту, на которой нет воды и еды, не пускают в порты Европы

Антироссийские настроения в Европе принимают все более радикальный характер. Лишний пример тому пост, который появился в одном из популярных эмиграционных пабликов: «Здравствуйте! Ищу помощи проживающих в Дании и Германии на побережье. Мой муж вписался в помощь другу в перегоне яхты (под российским флагом) из Франции в Калининград. Сейчас они идут вдоль Германии. Несмотря на то, что есть европейское ВНЖ, их не пускают в марины, чтобы заправиться водой, топливом, провизией. Хотели пройти по Кильскому каналу, лодку не пустили (полицейские катера), придется идти в обход. Ищу, у кого есть возможность на побережье Дании и Германии выйти в море и доставить им хоть частично необходимое, за вознаграждение…»

Ситуация, судя по всему, действительно очень тревожная – остаться в открытом море без топлива, воды и провизии. Не менее тысячи участников паблика поспешили с советами. В том числе, и с весьма экзотическими:

— У меня знакомые сменили флаг, — тоже никуда не пускали, а в районе Албании пытались даже отобрать яхту! Если точнее, то сменили приписку через регистрацию в другом государстве, но у владельца второе гражданство имелось, поэтому это оказалось осуществимо в его случае. Удачи в поисках и в походе

— Вставайте на входе в марину и подавайте сигнал «Мэй дэй» по 16 каналу. Отсутствие продуктов, воды и топлива считается угрозой жизни, что является основанием для подачи сигнала. Не имеют права отказать.

— Перерегистрируйте яхту онлайн (в течении 24 часов). Панама как вариант.

— У вас яхта под санкциями? Как бы многие уже давно побеспокоились и поменяли флаги, кто ж под российском флагом ходит? Пишите в sailing clubs (англ: яхтенные клубы) в отдельные в Германии. Пишите, что никакого отношения к войне не имеете просто любите sailing (англ: ходить под парусом) и так далее. Ну, если у вас суперяхта и она под санкциями, то, думаю, вряд ли помогут…

— Если у вас маленькая яхта, то возьмите лодку надувную и один человек пусть доплывет до берега поговорит на месте и предложит вознаграждение. В паблике вы вряд ли кого-то найдёте. Или, если совсем припрет, шлите SOS. В море вас не оставят и так получите топливо. Они обязаны помочь. Правда, в некоторых странах за неправильно поданный сигнал бедствия могут заставить оплатить заправку патрульного судна и услуги работы команды…

— С пиратским флагом теперь скорее заправиться дадут, так что триколор — за борт, и да здравствует Веселый Роджер!

Неудивительно, впрочем, что не менее половины откликов на этот пост были злорадными. Вот, например, такими:

— Правильной дорогой идёте, товарищи! Продолжайте в том же духе. Яхта сто процентов под санкциями, раз ее собираются перепрятать из Франции в Калининград. Надо сообщить в береговую полицию, чтобы проверили документы…

— Ну если у вас топливо заканчивается вы можете использовать вёсла!

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”