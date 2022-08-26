Мнение: Из всех искусств…

Голливудское кино заменят россиянам на фильмы из Индии, Кореи и Китая

Столичные кинотеатры начнут восполнять недостаток западных фильмов картинами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран после ухода голливудских студий из России. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

Откровенно говоря, думаю, что этот эксперимент провалится. Азиатский кинематограф – штука сильно на любителя и для привыкания к нему требуется довольно много усилий – кстати, и «с той стороны».

На самом деле для Индии-Китая и прочих это прекрасная возможность в геокультурной борьбе: зайти на освободившееся и незанятое никем пространство. Западный кинематограф ушел, российский так и не потянул стать полноценной индустрией, став просто еще одним распилочным цехом, так что территория зачищена.

Но проблема в том, что Азия в геокультурную борьбу не то чтобы не умеет, но не видит в ней смысла. Ни у одной азиатской страны нет глобального проекта, который требует экспансии. Есть, конечно, известный китайский «Шелковый путь», но он чисто по-китайски утилитарен и конкретен. Ему вообще не нужна идеологическая и культурная подоплека.

Нет проекта – нет экспансии, а значит, вдолгую играть на российском рынке азиаты не станут. Конечно, какие-то картины они сбросят сюда, но в силу их специфичности и очень слабого совпадения с культурными кодами провал их почти гарантирован.

У азиатов есть фильмы на уровне хороших мировых стандартов, «заходящих» зрителям разных культур, но это не масс-продукт, а штучное производство. В кинотеатры люди идут как раз на массовое кино, не желая загружать себя сложными аллюзиями режиссера.

А вот азиатский «масс-продукт» – вещь, которую нужно внедрять в инокультурную среду долго и сложно. И, кстати, не факт, что успешно. Китайская кухня, возможно, интересна и экзотична, но массового распространения в чужой среде она вряд ли получит. Те же квази-суши, на которые в свое время была мода и бум, сегодня в России отошли и заняли очень узкую нишу. С кино, думаю, будет точно так же. И надежды на импортозамещение, когда одни иностранные фильмы заменять другие иностранные, пусть и поплоше, беспочвенны.

Китайские автомобили по безнадеге могут начать покупать, если не будет вообще ничего. И даже иранские пойдут, наверное. Станет совсем никак – даже индийские зайдут, а куда деваться? Но кино к предметам первой необходимости не относится, а значит, его постигнет (и очень быстро) судьба нишевого продукта в лучшем случае.

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