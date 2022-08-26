 

Мнение: Из всех искусств…

26.08.2022, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Голливудское кино заменят россиянам на фильмы из Индии, Кореи и Китая

Столичные кинотеатры начнут восполнять недостаток западных фильмов картинами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран после ухода голливудских студий из России. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

Откровенно говоря, думаю, что этот эксперимент провалится. Азиатский кинематограф – штука сильно на любителя и для привыкания к нему требуется довольно много усилий – кстати, и «с той стороны».

На самом деле для Индии-Китая и прочих это прекрасная возможность в геокультурной борьбе: зайти на освободившееся и незанятое никем пространство. Западный кинематограф ушел, российский так и не потянул стать полноценной индустрией, став просто еще одним распилочным цехом, так что территория зачищена.

Но проблема в том, что Азия в геокультурную борьбу не то чтобы не умеет, но не видит в ней смысла. Ни у одной азиатской страны нет глобального проекта, который требует экспансии. Есть, конечно, известный китайский «Шелковый путь», но он чисто по-китайски утилитарен и конкретен. Ему вообще не нужна идеологическая и культурная подоплека.

Нет проекта – нет экспансии, а значит, вдолгую играть на российском рынке азиаты не станут. Конечно, какие-то картины они сбросят сюда, но в силу их специфичности и очень слабого совпадения с культурными кодами провал их почти гарантирован.

У азиатов есть фильмы на уровне хороших мировых стандартов, «заходящих» зрителям разных культур, но это не масс-продукт, а штучное производство. В кинотеатры люди идут как раз на массовое кино, не желая загружать себя сложными аллюзиями режиссера.

А вот азиатский «масс-продукт» – вещь, которую нужно внедрять в инокультурную среду долго и сложно. И, кстати, не факт, что успешно. Китайская кухня, возможно, интересна и экзотична, но массового распространения в чужой среде она вряд ли получит. Те же квази-суши, на которые в свое время была мода и бум, сегодня в России отошли и заняли очень узкую нишу. С кино, думаю, будет точно так же. И надежды на импортозамещение, когда одни иностранные фильмы заменять другие иностранные, пусть и поплоше, беспочвенны.

Китайские автомобили по безнадеге могут начать покупать, если не будет вообще ничего. И даже иранские пойдут, наверное. Станет совсем никак – даже индийские зайдут, а куда деваться? Но кино к предметам первой необходимости не относится, а значит, его постигнет (и очень быстро) судьба нишевого продукта в лучшем случае.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.22 / Мнение: Национализация китайской элиты, треть Украины куплена и приговор по рекордной взятке

30.01.22 / «Тогда много людей с ума посходило»

22.12.21 / “Удобряем” зиму стильными нейл-образами: несколько свежих идей из “Инстаграма”

02.04.21 / Скандалы: «Он находится будто в запечатанной банке»

13.12.21 / Огромный дискообразный НЛО обнаружили на Марсе

19.01.22 / Две трети получивших «пустышки» вместо прививки от COVID-19 жалуются на недомогание

12.01.21 / Пошлину за расторжение брака увеличат до 100 тысяч рублей

21.02.22 / Алеся Кафельникова вернулась на подиум через восемь месяцев после родов

13.01.21 / Трижды проклятый – «Герон Аллен»

11.12.20 / Генассамблея ООН проголосовала за признание борща украинским национальным блюдом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика