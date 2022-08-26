Эксперты: Осень негативно влияет на организм

Эксперты компании АО «Валентина Фарм» рассказали, как влияет на организм человека смена сезонов. Наступление осени может вызвать массу негативных последствий для здоровья.

Переход от жарких летних дней к пасмурным и влажным осенним сказывается не только на изменении настроения человека. Недостаток солнечных лучей и тепла могут привести к затяжной хандре, а также повлиять на состояние органов и систем. Также осенью заканчиваются отпускной сезон и каникулы у студентов и школьников, что тоже воздействует на людей, становясь испытанием как для учеников, так и их родителей.

В первую очередь, необходимо учитывать, что из-за понижения температуры на улице, с началом осени приходится проводить больше времени в помещении. Из-за этого в организме недостает витамина D, который вырабатывается именно благодаря солнечному свету. Этот микроэлемент участвует в стабильной работе иммунной системы, кроме того, о его дефиците свидетельствуют мышечные боли, депрессия. Наблюдаются при недостаточном количестве витамина и проблемы с волосяным покровом, хроническое чувство усталости, а также раны и ссадины, которые долго не заживают.

Часто осенью человек начинает жаловаться на простуду, заложенность носа и прочие болезни и состояния, связанные с переохлаждением. Для снижения риска специалисты советуют, вернувшись домой с работы, магазина или общественных мест, чаще мыть руки с мылом и промывать слизистую носа раствором соли. Не стоит избегать прогулок на улице на свежем воздухе, причем лучше уделять им не меньше половины часа в сутки. Сон в осенний период должен составлять от 7 до 9 часов. Рацион стоит обогатить фруктами и овощами с увеличенным содержанием витаминов А, В и С.

В случае, если осенью человек вернулся из отдыха в теплой стране, он может столкнуться с проблемой акклиматизации. Она выражается в тошноте, потере аппетита, кашле и болевыми ощущениями в горле, расстройствах пищеварения. Чаще всего, симптомы проходят спустя неделю.