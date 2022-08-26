Эксперты: Осень негативно влияет на организм

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26.08.2022, 17:37, Разное
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Эксперты компании АО «Валентина Фарм» рассказали, как влияет на организм человека смена сезонов. Наступление осени может вызвать массу негативных последствий для здоровья.
Переход от жарких летних дней к пасмурным и влажным осенним сказывается не только на изменении настроения человека. Недостаток солнечных лучей и тепла могут привести к затяжной хандре, а также повлиять на состояние органов и систем. Также осенью заканчиваются отпускной сезон и каникулы у студентов и школьников, что тоже воздействует на людей, становясь испытанием как для учеников, так и их родителей.

В первую очередь, необходимо учитывать, что из-за понижения температуры на улице, с началом осени приходится проводить больше времени в помещении. Из-за этого в организме недостает витамина D, который вырабатывается именно благодаря солнечному свету. Этот микроэлемент участвует в стабильной работе иммунной системы, кроме того, о его дефиците свидетельствуют мышечные боли, депрессия. Наблюдаются при недостаточном количестве витамина и проблемы с волосяным покровом, хроническое чувство усталости, а также раны и ссадины, которые долго не заживают.

Часто осенью человек начинает жаловаться на простуду, заложенность носа и прочие болезни и состояния, связанные с переохлаждением. Для снижения риска специалисты советуют, вернувшись домой с работы, магазина или общественных мест, чаще мыть руки с мылом и промывать слизистую носа раствором соли. Не стоит избегать прогулок на улице на свежем воздухе, причем лучше уделять им не меньше половины часа в сутки. Сон в осенний период должен составлять от 7 до 9 часов. Рацион стоит обогатить фруктами и овощами с увеличенным содержанием витаминов А, В и С.

В случае, если осенью человек вернулся из отдыха в теплой стране, он может столкнуться с проблемой акклиматизации. Она выражается в тошноте, потере аппетита, кашле и болевыми ощущениями в горле, расстройствах пищеварения. Чаще всего, симптомы проходят спустя неделю.


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