Украинские войска нанесли новый удар по Запорожской АЭС

Украинские силовики нанесли в пятницу очередной артиллерийский удар по Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе администрации Энергодара.

«Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», – сказал представитель администрации, передает РИА «Новости».

Уточняется, что инфраструктура и ключевые узлы станции не пострадали, ущерба им причинено не было, радиационный фон в норме.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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