 

Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров

26.08.2022, 17:35, Новости дня
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Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3500 за 1 тыс. кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 541 за 1 тыс. кубометров или 340,9 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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