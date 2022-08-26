Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3500 за 1 тыс. кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 541 за 1 тыс. кубометров или 340,9 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.

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