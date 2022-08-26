Медицинские учреждения можно будет посещать без бахил

В связи с трудностями с поставками комплектующих из-за рубежа Минздрав издал постановление, позволяющее гражданам посещать медицинские учреждения без бахил.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, это никак не связано с приостановкой поставок бахил из Европы.

Министр сообщил, что было проведено комплексное исследование с шокирующими результатами – использование бахил существенно не влияет на количество бактерий в поликлинике или больнице, а само наличие защитного средства скорее обеспечивало наличие дисциплины среди медперсонала и пациентов.

Также в ведомстве прорабатывают комплекс мер для покрытия дефицита доходов медучреждений. Предложено выделить не менее 2 млрд рублей на то, чтобы сотрудники обеспечивавшие выдачу бахил, сохранили свои рабочие места.

– Очень важно сохранить на посту каждую бабушку-гардеробщицу или техничку. В эпидемию они будут очень важны и помогут не отвлекать высококачественных специалистов на другие задачи, – подчеркнул чиновник.

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