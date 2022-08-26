 

У станции будущего МЦД-4 Очаково началось благоустройство

26.08.2022, 17:19, Разное
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Благоустройство пройдет на улицах Большая Очаковская, Пржевальского, Марии Поливановой, а также в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м Очаковских переулках. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

От станции Очаково к жилым кварталам района Очаково-Матвеевское пройдет комфортный пешеходный маршрут. Специалисты приведут в порядок тротуары и расширят пешеходную часть, вдоль дороги в 3-м Очаковском переулке и на улице Елены Колесовой сделают тротуары. Кроме того, планируется замена асфальта на проезжей части и организация дополнительных парковочных мест, рассказала заммэра.

По словам Бирюкова, для улучшения визуального облика района специалисты спрячут воздушные линии в кабельную канализацию. Также специалисты проведут реконструкцию системы водостока, установят смотровые колодцы и дождеприемные решетки.

Важной составляющей благоустройства станет озеленение территории у станции. Там высадят 120 деревьев и 1,2 тысячи кустарников, разобьют 130 квадратных метров цветников и приведут в порядок газон площадью 75 тысяч квадратных метров.

На пешеходном маршруте к станции Очаково установят более двух сотен современных фонарей и торшеров. Специалисты оборудуют наземные переходы опорами контрастного освещения – благодаря этому пешеходы на переходах станут заметнее для автомобилистов.

Позаботятся и о пассажирах наземного общественного транспорта. Для них установят 17 современных остановок, оснащенных беспроводной связью и зарядными слотами для гаджетов. Также планируется организовать 60 велопарковок и две станции велопроката.

В рамках благоустройства в прилегающих дворах обновят семь детских площадок, оборудуют спортивную площадку. На пешеходном маршруте появятся 80 скамеек и уличных стульев.

Напомним, что в настоящее время строится и реконструируется 11 станций будущего четвертого Московского центрального диаметра. До конца 2022 года работы завершатся на остановочных пунктах Мещерская, Переделкино, Лесной городок.

МЦД-4 планируется запустить в 2023 году. Линия улучшит транспортную ситуацию в 23 районах столицы с общим населением около 2,5 миллиона человек, а также в подмосковных городах Железнодорожный, Реутов, Апрелевка.

Четвертый диаметр протянется на 86 километров. На нем будет 37 станций, с 17 из которых можно будет перейти на метро.


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