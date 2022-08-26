Завивка станет одним из главных хитов осени 2022: к каким стрижкам она подойдет лучше всего

Завивка является самым настоящим трендом осени 2022 года. Большим преимуществом волнистых прядей является то, что можно подобрать самые различные прически, которые позволят сделать образ просто фантастическим. Грамотно подобранные прически помогут подчеркнуть красоту кудрей и добавить некоторую изюминку внешнему виду. Вот несколько отличных вариантов причесок и стрижек на вьющиеся пряди.

Многослойная стрижка

Для женщин с мягкими, распущенными кудрями стрижка со слоями, которые красиво обрамляют лицо и заканчиваются чуть ниже ушей, делают образ моложе и романтичнее.

Выбирая для себя стрижку, обязательно нужно учитывать форму своего лица. Слои помогают несколько смягчить резкие линии.

Стрижка до подбородка с длинной челкой

Это просто идеальная прическа, если хочется, чтобы вьющиеся пряди не касались плеч. Это отличный вариант для девушек с вытянутым лицом, так как стрижка помогает сделать овал визуально немного шире.

Дополнить прическу можно при помощь челки, уложенной на бок.

Кудрявый боб

Кудри красиво помогают обрамить лицо и привлекают внимание к глазам. Короткий небрежный кудрявый боб имеет дополнительный объем.

Это просто отличный вариант короткой универсальной стрижки.

Короткая коническая стрижка

Кудри красиво ниспадают на лоб, создавая эффектную фигурную прическу. Короткая коническая стрижка выглядит интересно и круто в любой ситуации.

Пикси

Эта стрижка выглядит легко, стильно и немного по-мальчишески. Пикси – самая настоящая классика, когда речь идет о коротких волосах.

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Это простая в уходе и непринужденная прическа. На кудрявых прядях получается несколько неряшливая и взлохмаченная прическа.

Кудрявый боб до подбородка с челкой

Челка может стать самым настоящим испытанием для обладательниц кудрявых волос. Короткие стрижки сразу же добавляют объем прядям, создавая при этом динамику.

Стоит подбирать челку так, чтобы можно были подчеркнуть форму лица и бровей, сделав стрижку идеальной.

Непринужденный боб поможет красиво подчеркнуть кудри. Стоит выбирать короткий многослойный боб и укладывать его при помощи текстурирующего спрея, чтобы получить сексуальный вид.

При желании можно добавить красивое карамельное мелирование, чтобы оживить образ и сделать стрижку еще более интересной.

Асимметричный боб

Это довольно интересная и эффектная стрижка, которая отлично подойдет для кудрявых волос.

Каждый локон имеет красивую форму, а за счет разной длины получается довольно интересный визуальный эффект.

Длинная стрижка

Если хочется, чтобы кудри были длиной чуть ниже плеч, то стоит выбрать для себя удлиненную стрижку.

Однако при этом важно помнить о том, что потребуется текстурированный спрей, чтобы можно было красиво уложить кудри и придать прическе интересную форму.

Стрижка до подбородка

Этот вариант отлично подходит, если хочется сделать универсальную прическу. Она выглядит утонченно и эффектно. Впереди можно сделать пряди более удлиненными, чтобы они красиво обрамляли лицо и делали овал уже.

Такая прическа придает прядям дополнительную динамику и объем.