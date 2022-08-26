 

Шакет – эффектная комбинация рубашки и пиджака, которая успешно сочетает в себе два сезона

26.08.2022, 17:10, Разное
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Шакет — изделие, которое уже успели по достоинству оценить многие модницы в этом году. Такой предмет гардероба был актуален ушедшей весной и сейчас возвращается вновь в предстоящем осеннем сезоне. Разбираемся, что это за вещь и с чем ее сочетать.

Удачный симбиоз

Шакет — это сочетание рубашки и куртки. От рубашки этому изделию достался фасон, отложной воротник и пуговицы. От куртки — утепленный материал, который не даст замерзнуть в прохладную погоду. Данное изделие очень удобно для ношения в межсезонье, поскольку сочетает в себе функции и пальто, и куртки. Оно может стать заменой блейзеру или пиджаку.

Шакет обычно удлиненный, прикрывает паховую зону. Выглядит как объемная рубашка оверсайз. Может быть любых расцветок и даже принтов. Например, если наденете клетчатый шакет, то окружающие подумают, что вы просто набросили на водолазку или футболку фланелевую рубашку.

С чем сочетать

Шакет прекрасно вписывается в повседневный и даже офисно-деловой стиль. В первом случае, для создания стрит-стайл луков, его лучше носить с джинсами, толстовками. Рассмотрите изделия с принтами (лучше всего с геометрическими). Если надеваете шакет с рисунком, то лучше, если остальная одежда будет однотонной. Из обуви подойдет что-то удобное, например кеды, кроссовки. Дополните повседневный образ стильным рюкзаком.

Неформальный и молодежный лук получится, если сочетать клетчатый шакет с плиссированной мини-юбкой. Подойдет также и юбка из денима, например на пуговицах спереди. Из обуви выбирайте нечто наподобие армейских ботинок, челси или лоферов. Туфли в стилистике Мэри Джейн будут уместны, но не забудьте надеть белые носочки.

Если хотите создать более строгий и сдержанный образ, тогда сочетайте шакет с брюками прямого кроя, скинни темного оттенка. В качестве верха уместнее всего будет водолазка, вязаный или кашемировый свитер.


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