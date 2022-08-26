Скандалы: «Книжный король» Олег Новиков выселяет бывшую жену из дома за 3 млрд

Предприниматель, до недавнего времени возглавлявший издательскую группу «Эксмо-АСТ» судится с женой из-за дома в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье

Крупный российский предприниматель, глава издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков со скандалом разводится со своей супругой. Мужчина пытается выселить бывшую жену с тремя детьми из элитного поселка «Жуковка-21», расположенного на берегу Москва-реки. Как следует из материалов Одинцовского районного суда Подмосковья, Новиков обратился в суд с иском к бывшей супруге в марте 2022 года. На сайте суда опубликовано решение – Фемида встала на сторону экс-мужа, мотивировав это тем, что дом был приобретен по договору дарения, а значит, в общее имущество супругов не попадает.

«Отсутствуют какие-либо предусмотренные законом основания для сохранения за ответчиком права проживания в жилом доме, поскольку спорный жилой дом был приобретен истцом на основании договора дарения и не является совместно нажитым в браке имуществом супругов, — говорится в решении суда. — Следовательно, имеются основания для снятия с регистрационного учета. Доводы стороны ответчика о нарушении прав несовершеннолетних детей, суд находит не состоятельными. Стороны определили место регистрации детей в спорном жилом доме, истец, являясь отцом детей, зарегистрирован в данном жилом доме, однако дети не лишены права на проживание с матерью как в ином жилом помещении, так и в указанном».

Сейчас это решение обжаловано, апелляция назначена на 29 августа. По словам собеседника «Новых известий», знакомых с ситуацией, Марина Новикова настаивает на том, что участок изначально был семейной собственности, но потом его изящно вывели.

«Этот участок был приобретен в период брака у Евгения Чичваркина, — говорит собеседник, — тогда же Новиков получил от жены доверенность на объединение ряда участков, и по этой доверенности подарил землю матери, построил на нём дом, после чего мать подарила дом и участок ему. Таким образом, объект недвижимости был из состава совместно нажитого имущества. Сейчас там живет экс-супруга с тремя дочерьми, но в доме отключены горячая вода, интернет, оказался поврежден автомобиль».

На сайте поселка указано, что цены на готовые дома в «Жуковке 21» начинаются от 8 миллионов долларов.

«Клубный коттеджный поселок Жуковка XXI расположен на 9 км Рублево-Успенского шоссе, на берегу Москвы-реки, — говорится в описании, — территория поселка разделена на 51 участок. В поселке выполнены ландшафтные работы, обустроены прогулочные зоны, бульвары и парки. Расположение поселка уникально по максимальному количеству параметров».

Отметим, дом Новиковых уже был в новостях в 2019 году дизайн-бюро J. Mayer H. Опубликовало снимки многослойного дома-цветка в качестве портфолио без указания владельца. Чуть позже СМИ выяснили, что поместье принадлежит Новикову. Он сам подтвердил это в интервью блогеру Павлу Гительману, оценив вложения в проект в 2,5–3 млрд рублей (на тот момент 33-40 млн долларов).

Интересно, что в последнее время Олег Новиков не только судится супругой, но и активно выходит из бизнеса. Так в июне «КоммерсантЪ» обратил внимание, что Новиков ушел с поста президента крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ». Кроме того, он передал свою долю в ООО «Издательство «Эксмо»», так же из числа владельцев пропала зарегистрированная на Виргинских островах «Коллер Холдинг ЛТД». В издательской группе назвали эти перестановки техническими и связали с создание управляющей компании, которую в будущем возглавит Новиков.

Сергей Иванов

Оригинал материала: “Новые Известия”