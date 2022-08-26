Никола Стёрджен – жители независимой Шотландии всё равно останутся британцами

Даже после получения независимости Шотландия останется в Британско-ирландском совете, сказала первый министр Никола Стёрджен. Политик добавила, что британская идентичность основывается на географической принадлежности. Как бы то ни было, проведение повторного референдума о независимости невозможно без одобрения Лондона, пишет The Daily Telegraph.

Никола Стёрджен, первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии дала обширное интервью в ходе фестиваля Edinburgh Fringe, на котором её, помимо прочего, спросили об отношении к работе: «Это весьма здорово, когда человек не пытается отчаянно держаться за своё место просто потому, что не может придумать для себя никакой альтернативы… Я с нетерпением жду возможности заняться другими делами в будущем — это меня не смущает», — сказала Стёрджен, подчеркнув, что не боится уходить в отставку, — цитирует её слова The Daily Telegraph.

Стёрджен, как известно, выступает за выход Шотландии из Соединённого Королевства, однако, пишет автор статьи, для этого есть серьёзные препятствия: бывший советник её партии заявил, что второй референдум о независимости юридически невозможен без согласования с Лондоном. Издание также приводит её комментарий по теме национальной идентичности. «Это, возможно, кого-то удивит, но… я в равной степени считаю себя и британкой, и шотландкой… Британцы — это идентичность, которая основывается на том, что они являются жителями Британских островов… Независимая Шотландия всё так же будет частью Британско-ирландского совета, в котором я сейчас состою, будучи первым министром», — сказала она. Политик подчеркнула, что идентичность — это многогранное понятие и многие проживающие в Шотландии люди могут идентифицировать себя как пакистанцы, индийцы или африканцы.

Политик в ходе интервью коснулась больной для Запада темы этичности комиков, которые в своих выступлениях порой делают расистские, сексистские, гомофобные или женоненавистнические ремарки. «Отчасти проблема современного общества заключается в том, что мы утратили способность признавать, что никто из нас не может быть на 100 процентов согласен с другим человеком», — цитирует The Daily Telegraph политика. Она также сказала, что жанр комедии раздвигает границы, рассматривая спорные и сложные темы через призму юмора. Стёрджен убеждена, что людям стоит «больше смеяться», чтобы справляться с «ужасами» в жизни.

Первый министр Шотландии также отвечала на вопрос, касающийся нападок на сторонников сохранения единства Великобритании, отметив, что даже её не раз упрекали в недостаточно жёсткой позиции по вопросу независимости, а радикалы даже называли «предательницей», пишет издание. Тем временем её критикуют и коллеги: The Daily Telegraph приводит слова представителя шотландских консерваторов Майлза Бриггса, который считает, что Стёрджен не стоило появляться на фестивале, пока улицы Эдинбурга переполнены мусором из-за забастовок муниципальных рабочих. От этого, как он отметил, в первую очередь страдают обычные люди, а политику и её партии необходимо заняться растущим числом кризисных ситуаций в регионе.