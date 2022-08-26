 

Польский аналитик – Москва делает ставку на суровую зиму и усталость Запада от украинской темы

26.08.2022, 16:20, Разное
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Россия рассчитывает, что со временем Запад устанет от Украины. Впрочем, он и так уже поставляет ей оружие и технику в таком количестве, чтобы не дать ей проиграть, но и не в таком, чтобы она смогла победить, объясняет польский эксперт Мариуш Челма. Аналитик обращает внимание на то, что, в отличие от польских, ни один американский, немецкий или британский танк на Украину так и не поехал, пишет wPolityce.


AP

Обстановка на фронте за полгода показала, что РФ не исправляет своих ошибок и что у неё нет новой идеи в отношении украинского конфликта, говорит в интервью Польскому агенству печати аналитик по военным вопросам Мариуш Челма.  

Эксперт обращает внимание на то, что, хотя официально РФ была «второй армией мира», цифры — это лишь один из показателей и они не могут дать комплексную оценку состояния вооружённых сил страны. «Оценка армии по количеству войск и оружия может ввести в заблуждение», — предупреждает он. 

Аналитик уверен, что даже в случае всеобщей мобилизации в РФ соотношение сил в конфликте не сильно бы изменилось. Он готов согласиться с результатами опросов, которые показывают, что большинство россиян поддерживают проведение спецоперации. 

В беседе Челма также оценил, что украинская сторона изменила свои цели. «Всё реже мы слышим о возможном отбитии Херсона. Однако эти более ранние заявления вовсе не должны были быть блефом — возможно, что Киев рассчитывал на большую помощь Запада. Давайте заметим, что ни один американский, немецкий или британский танк на Украину так и не поехал. Да, польские танки оказались там, и даже в немалом количестве, но и эти ресурсы иссякнут», — отметил эксперт. «Украина до сих пор не имеет достаточных ресурсов, чтобы изменить ситуацию на фронте в свою пользу», — констатировал он. 

По мнению аналитика, Запад поставляет Украине оружие и технику в таком количестве, чтобы не дать ей проиграть, но при этом не в таком, чтобы она смогла победить. Запад помогает, но не хочет залезать сильно в свои запасы. «Россия, безусловно, надеется, что время будет играть в её пользу, спровоцировав «усталость» от этой темы на Западе. Тяжёлая в экономическом и финансовом плане зима, которая, конечно же, ожидает Украину и которая не будет простой для её союзников, — это то, чего определенно ждёт Москва», — объясняет эксперт. 


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