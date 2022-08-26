Замглавы ГАИ Бердянска умер после украинской диверсии
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Получивший ранение в результате взорвавшейся бомбы украинских диверсантов заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался, заявили в администрации города.
Об этом информирует ТАСС.
Напомним, в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы. Замглавы ГАИ города Александр Колесников получил осколочные ранения, его доставили в больницу.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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