Замглавы ГАИ Бердянска умер после украинской диверсии

Получивший ранение в результате взорвавшейся бомбы украинских диверсантов заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался, заявили в администрации города.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы. Замглавы ГАИ города Александр Колесников получил осколочные ранения, его доставили в больницу.

—