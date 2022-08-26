 

В Совбезе Украины заявили о подготовке к конфликту с Россией с 2019 года

26.08.2022, 16:14, Новости дня
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Власти Украины готовились к военному конфликту с Россией с декабря 2019 года, когда президент Украины на саммите «нормандской четверки» в Париже отклонил все компромиссные варианты урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы готовились к войне, готовились очень мощно. И то, что мы на сегодняшний день прошли уже 180 дней войны и мы на своей территории, мы ее не сдали, это как раз говорит о том, что мы готовились к войне. Причем подготовка у нас началась к войне после 8–9 декабря 2019 года», – сказал Данилов в эфире телеканала NTA, передает ТАСС.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что сам факт мирных переговоров Украины и РФ будет означать победу РФ над Европой и Украиной, цивилизационную катастрофу, а также падение всей глобальной системы безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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