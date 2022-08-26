Между новым скоропомощным корпусом НИИ имени Склифосовского и основным зданием больницы построили переход

Скоро в Москве состоится запуск новых медицинских мощностей – сети скоропомощных стационарных комплексов с новейшим медицинским

оборудованием и вертолетными площадками. Эти медицинские объекты уникальны и не имеют аналогов в России. Пациенты будут оперативно получать необходимую помощь уже в первые часы после госпитализации.

Три скоропомощных стационарных комплекса скоро достроят. Например, такой объект для НИИ СП имени Склифосовского готов на 86%. Специалисты закончили остеклять надземный переход между корпусами. Пациенты и врачи смогут переходить из одного здания в другое, не выходя при этом на улицу. Завершаются работы по устройству навесного вентилируемого фасада.

Чистовая отделка помещений и благоустройство территории еще продолжается, однако уже начали поставлять технологическое оборудование, мебель и инвентарь. Введение в эксплуатацию скоропомощного стационарного комплекса состоится в 2022 году.

В здании будет шесть разнопрофильных операционных (например, гибридная нейрохирургическая с МРТ и ангиографическая с передвижным комплексом компьютерной томографии).

Потоки пациентов будут разделять по степени тяжести их состояния. Для людей, чьи близкие поступили на обследование в скоропомощный стационарный комплекс, сделают удобные зоны ожидания, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, а также места для встреч с врачами.

Кстати, в ближайшем будущем завершится строительство комплекса при больнице имени В. В. Вересаева. Он готов на 75%. Также продолжается возведение комплекса при Боткинской больнице. Этот объект готов на 65%.

В разной степени готовности находятся аналогичные комплексы на территории городских клинических больниц № 15 имени О.М. Филатова и имени В.М. Буянова. Еще один скоропомощный стационарный комплекс расположится в ремонтируемом ныне корпусе городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова.

Напомним, уже несколько лет в Москве формируется новый стандарт оказания экстренной помощи. В скором времени столица полностью на него перейдет. Мэр города Сергей Собянин говорил, что благодаря новому стандарту ситуация в здравоохранении столицы улучшится в разы.