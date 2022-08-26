“Спиртное и проблемы с сердцем”: врач о добровольно ушедшем в могилу Шатунове
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По мнению Малышевой, причина, по которой Юрий Шатунов рано ушел из
жизни, – это так называемый “синдром детдомовца”. Наталья убеждена, что дети,
судьба которых связана с детским домом, достаточно часто добиваются успеха в
различных областях, пытаясь доказать своей биологический матери, что он (или
она) хорошие.
“Осознавать, что ты никому не нужен в раннем
детстве, очень болезненно и разрушительно. Многие после выхода из детского дома
ищут и находят тех, кто смог бы “заменить” им маму и папу, одаривая любовью. Это
является для них основной жизненной целью, навязчивой идеей. Но, как показывает
практика, счастливее они от этого не становятся”, – считает психолог.
Так случилось и у Юрия – он нашел любовь
публики, стал кумиром для своих поклонников, но так и не стал любимым сыном
своей мамы. Это, по мнению психолога, сказалось на его здоровье.
“Нехватка любви, чувство одиночества,
вызывает болезни сердца. Если добавить к этому большие нагрузки от концертов,
частые перелеты, смена временных поясов и бессонные ночи, вполне возможно,
излишнее употребление спиртного, то становится очевидным, что путь к
трагическому концу становится короче и быстрее. Есть такое ощущение, что он
бежал впереди себя, хотел объять необъятное, проводя по несколько концертов в
день. Он хотел по полной ощутить людскую любовь и признание, компенсируя
отсутствие материнской любви. Жил на износ, работал на износ. Все это не могло
не оказать пагубное воздействие на организм”, – Наталья Малышева.
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