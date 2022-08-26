“Спиртное и проблемы с сердцем”: врач о добровольно ушедшем в могилу Шатунове

По мнению Малышевой, причина, по которой Юрий Шатунов рано ушел из

жизни, – это так называемый “синдром детдомовца”. Наталья убеждена, что дети,

судьба которых связана с детским домом, достаточно часто добиваются успеха в

различных областях, пытаясь доказать своей биологический матери, что он (или

она) хорошие.

“Осознавать, что ты никому не нужен в раннем

детстве, очень болезненно и разрушительно. Многие после выхода из детского дома

ищут и находят тех, кто смог бы “заменить” им маму и папу, одаривая любовью. Это

является для них основной жизненной целью, навязчивой идеей. Но, как показывает

практика, счастливее они от этого не становятся”, – считает психолог.

Так случилось и у Юрия – он нашел любовь

публики, стал кумиром для своих поклонников, но так и не стал любимым сыном

своей мамы. Это, по мнению психолога, сказалось на его здоровье.

“Нехватка любви, чувство одиночества,

вызывает болезни сердца. Если добавить к этому большие нагрузки от концертов,

частые перелеты, смена временных поясов и бессонные ночи, вполне возможно,

излишнее употребление спиртного, то становится очевидным, что путь к

трагическому концу становится короче и быстрее. Есть такое ощущение, что он

бежал впереди себя, хотел объять необъятное, проводя по несколько концертов в

день. Он хотел по полной ощутить людскую любовь и признание, компенсируя

отсутствие материнской любви. Жил на износ, работал на износ. Все это не могло

не оказать пагубное воздействие на организм”, – Наталья Малышева.