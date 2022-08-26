Абстрактные принты, мини или в греческом стиле: встречаем сентябрь в эффектном платье с асимметричным вырезом

Платья с асимметричным вырезом стали трендом текущего года. Именно с их помощью можно создать изысканные, гламурные, а также нежные и романтичные образы. На какие именно изделия стоит обратить внимание предстоящей осенью, узнаете из сегодняшней статьи.

Мини с цветочным принтом

Лето уходит, но это вовсе не означает, что уходят теплые деньки и уже не будет возможности поносить мини-платья. Впереди еще бархатный сезон, поэтому, если вы собираетесь в отпуск (или вообще живете на курорте у моря), то обратите внимание на платье мини с цветочным принтом.

Асимметрия очень уместна, особенно в плане декора верхней части. Платье с открытым плечом и с одним рукавом — прекрасный вариант для начала осени, для сентября, когда уже не будет изнурительной жары.

Такой наряд лучше всего сочетать с обувью, которую вам удобно носить. Например, это могут быть кеды, кроссовки, сандалии или босоножки на небольшой танкетке или широком невысоком каблуке. А вот от туфель на шпильках лучше отказаться, поскольку в сочетании с ультракоротким платьем образ получится провокационным.

Абстрактный принт и переходы

Французский инфлюенсер Жюли Сержан представила просто восхитительный образ. Основная его изюминка — это платье, имитирующее цвет моря и заката. Получается очень красивый переход от одного цвета к другому.

Жюли дополнила эффектный образ сандалиями на плоской подошве коричневого цвета и сумочкой в тон к обуви. Из украшений блогер выбрала изысканную подвеску и браслет в виде звеньев одной цепи. Получился лук дорогой и гламурной женщины.

С вырезами

Когда мы говорим о платье асимметричного кроя, то подразумеваем либо асимметрию в подоле (когда есть разница в длине спереди и сзади, например), либо наличие одной бретели или одного рукава сверху. Но есть и еще один вариант: для самых креативных. Это когда помимо асимметрии присутствуют еще и вырезы. Например, в районе талии.

Такое платье может смотреться словно комплект из топа и юбки — тем не менее выглядит весьма креативно. Такой наряд будет уместен для молодых девушек, которые хотят создать немного дерзкий и неформальный образ. Из обуви прекрасно подойдут казаки на небольшом устойчивом каблуке (можно с этническим принтом): они добавят нотку брутальности.

В греческом стиле

Платье в греческом стиле прекрасно подойдет для создания красивого образа, если предстоит посещение торжественного мероприятия: светского раута, свадьбы, юбилея и т. д. В таком случае лучше брать длинное изделие и в то же время оставлять обнаженными щиколотки.

Блогер Россио Круссет презентовала очень эффектный наряд из асимметричного платья в греческом стиле на одной бретели и с запахом. Благодаря такому крою при ходьбе красиво обнажается ножка, получается симпатичный разрез. Атласная ткань изделия сделала образ гламурным и дорогим.

В данном случае правильно и уместно дополнить лук эффектными украшениями из золота, например массивными сережками. На руку можно надеть браслет, но Россио предпочла часы и тоже не прогадала. Элегантные босоножки с перепонкой вокруг щиколотки подчеркнули грациозность и изящную фигуру блогера.