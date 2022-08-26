Костюм-блейзер, блузка с баской и юбка-карандаш: создаем офисный наряд в стиле звезды Голливуда

Звезда Голливуда Анджелина Джоли не только талантливая актриса, но также и активистка, и общественный деятель. С годами ее стиль изменился. Из бунтарки она превратилась в деловую женщину, поэтому часто примеряет на себя образ бизнесвумен. Ее луки можно взять на вооружение, чтобы создать комплекты для работы и офиса.

Рубашка и юбка-миди

Здесь мы видим базовые цвета, а именно белый и коричневый. Белая рубашка и коричневая юбка — нестареющая классика. Это универсальный наряд, который неподвластен времени. Из обуви к такой одежде лучше всего подходят туфли-лодочки. Анджелина сделала правильно, что подобрала обувь нюдового оттенка — такой цвет в тренде. К тому же зрительно такой цвет туфель вытягивает силуэт, создавая иллюзию бесконечных ног.

Костюм-блейзер

Комплект из серой юбки в пол, такого же цвета удлиненного пиджака и белой рубашки — хороший вариант для деловых переговоров, встреч с бизнес-партнерами, для конференций и совещаний. Лук получился довольно строгим, формальным. Во многом благодаря классическим туфлям на шпильке. Если бы вместо них надеть кеды или кроссовки, тогда появилась бы нотка неформальности. Однако в таком случае уместнее бы была юбка миди-длины, а не в пол.

Блуза с баской и юбка-карандаш

Восхитительный комплект подобрала Анджелина, и его стоит взять на вооружение всем модницам. С одной стороны, одежда соответствует офисному дресс-коду, с другой — она стильная и трендовая. В первую очередь за счет дизайна верха. Баска и расклешенные рукава однозначно преобразили данный образ. Юбка-карандаш идеально сочетается с классическими туфлями на высокой шпильке.

Платье и накидка

Более женственным и в то же время строгим получился этот образ голливудской звезды. Стройная Анджелина облачилась в белое платье миди-длины, а сверху набросила серую накидку. Благодаря туфлям нюдового цвета ноги актрисы кажутся еще более стройными и длинными. Лук эффектно завершила сумочка в тон к обуви.

Блуза с бантом и широкие брюки

И вновь Анджелина предстает в бело-серых оттенках. Мы видим белую блузу с длинными рукавами. Акцентной на этой вещи является бант. Такой декор идеален для тех девушек, которые комплексуют по поводу маленького размера бюста. Бант однозначно добавляет немного объема в этой области и делает образ более женственным.

Широкие брюки — мастхэв в этом году. Они могут быть со стрелками, складками, но обязательно должны быть либо с высокой, либо со средней посадкой.

К такому наряду необходима обувь на высоких каблуках, если речь идет об офисном луке.