Скандалы: Тайна турбин «Северного потока»

Сколько их ремонтируется и где

Трубопровод «Северный поток — 1» становится яблоком раздора уже на межконтинентальном уровне. Как заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, «Германия получит пять турбин, которые в настоящее время находятся на ремонте в Монреале». Именно отсутствие этих агрегатов является главной причиной снижения экспорта газа» из России и может привести к энергетическому кризису в западных государствах. В «Газпроме» с недоумением восприняли заявление заокеанской дипломатки: канадские заводы ремонтировали только одну турбину для «Северного потока — 1», поэтому, что собирается возвращать Москве Оттава — совершенно непонятно.

По словам главы МИД Канады Мелани Жоли, Оттава намерена вернуть Германии остальные пять турбин для «Северного потока — 1». «Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас просила Германия», — заявила дипломат. Российский «Газпром» не замедлил с ответом на пассаж со стороны Канады, уточнив, что в настоящее время на территории этой страны нет турбин на ремонте для России.

Напомним, что проблемы с полноценной работой «Северного потока — 1» возникли в начале лета, когда «Газпром» отправил на ремонт одну из необходимых для работы турбин немецкой Siemens. Поскольку часть агрегатов германский концерн выпустил на своих канадских заводских комплексах, то по договору именно эти структуры и должны были снабжать оборудование необходимыми комплектующими, а также проводить плановый ремонт. Одна из турбин в середине июня была отправлена в Монреаль, что вынудило «Газпром» ограничить ежедневный экспортный потенциал магистрали до 40% максимальной мощности. Изначально планировалось, что задействовать отремонтированное оборудование в поставках «голубого топлива» по «Северному потоку — 1» российская монополия сможет в начале августа. Однако потом усложнилась логистика возврата двигателей — из Канады турбину сначала отправили в Германию, а в нашу страну агрегат должен был быть доставлен на финских паромах.

«Газпром» воспротивился такому затрудненному маршруту. По словам эксперта Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, в связи с санкционным режимом канадские предприятия Siemens «сломали» стандартную схему, учитывающую доставку после проведенной профилактической диагностики двигателей в Выборг. Находящийся там транспортный узел, из которого турбину должны были выгрузить на территорию России, оказался предметом транзитного законодательства: Германия считает, что соблюла нюансы международного договора; «Газпром» считает, что поставка должна была произойти с территории Канада, предприятия которой ответственны за технологическую поддержку оборудования не только в настоящее время, но и до 2024 года, в соответствие с заключенным соглашением. Физически турбина остается на немецких перевалочных пунктах. «Получается чехарда: «Газпром» требует документы, что турбина была починена на канадских заводах Siemens, но основополагающего нормативного акта, что этот двигатель должен в итоге попасть в Россию через территорию Германии, не существует. Москва в итоге получает право снизить трубопроводные поставки до 20% от заявочного массива, а потом полностью заблокировать экспорт в связи с техническим обслуживанием магистрали», — поясняет Юшков.

По словам источников, знакомых с принципом работы российско-европейских газотранспортных маршрутов, на компрессорной станции «Портовая», которая находится в Ленинградской области, установлены 9 турбин разной мощности, обеспечивающих работу трубопровода в должных объемах. Заявление об оперативной передаче канадскими ремонтными заводами «Газпрому» пяти агрегатов вносит еже большую сумятицу, поскольку нет понимания, где проходят починку необходимые для работы «Северного потока — 1» турбины. В конце июля «Газпром» обнародовал часть переписки с Siemens, включающую «предписание, постановление и предостережение», что в ходе проверок газотурбинных двигателей «Северного потока — 1» был обнаружен «выход из строя термопреобразователей сопротивления и датчиков температуры подшипника, утечка масла и повреждение нескольких лопаток компрессора». Обнаруженные неисправности срочно требовали ремонтных работ. Формально с середины июня работу трубопровода обеспечивает только один двигатель. В нормальном режиме эксплуатацией проекта занимаются шесть турбин, одна из которых находится в резерве.

Между тем, по словам экспертов, помимо канадских турбин, задействованных в работе «Северного потока — 1», существуют также двигатели британской компании Rolls-Royce, производство газоперекачивающих установок и компрессорных систем еще в 2014 году приобрел германских концерн. Их ремонтом будет заниматься уже не Монреаль, а шотландский завод Siemens в Абердине, на котором до введения последних антироссийских санкций уже проводилось техобслуживание турбин для «Северного потока — 1». Правда, подобное ситуация может усложнить вывод трубопровода на полноценную мощность, так как Лондон также постоянно ужесточает экономические санкции против Москвы.

Николай Макеев

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”