Мнение: Отменит ли Навальный штрафные изоляторы?
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Признанный врагом народа, экстремистом, террористом и пр.пр.пр…. Алексей Навальный снова «наказан» штрафным изолятором.
Вот что пишет Алесей:
Я снова в ШИЗО. В программировании такое называется «бесконечный цикл».
– Сажают в ШИЗО на 3 суток за расстегнутую пуговицу.
– В ШИЗО ведут по коридору: “Руки за спину!”. “Угу”, – убираю руки за спину.
Но три-то секунды я шел обычно. Без рук за спиной. Совершил преступление!
– Вызывают на комиссию: “Осужденный Навальный, вами совершено нарушение правил конвоирования в ШИЗО. На видео видно, что это три секунды, но так как вы характеризуетесь отрицательно и уже водворялись в ШИЗО, мы решили, что вас надо водворить в ШИЗО”.
5 суток.
Прикольно. Так я тут поселюсь, пожалуй.
Указание явно из Москвы. Даже по меркам российской тюрьмы ШИЗО за 3 секунды рук не за спиной – это слишком.
Вот сижу снова в своем адском чулане с кружкой и книжкой. Скучновато, конечно. Думаю научиться медитировать, что ли.
Пока не получается – оказывается, не думать ни о чем страшно сложно. Вместо того, чтобы просто следить за дыханием, думаю о том, что ведь по сути мое ШИЗО – випассана. Это такая духовная практика для богатых людей, страдающих от кризиса среднего возраста.
Они платят за то, чтобы их заперли в какой-то комнате, где они будут две недели молчать, скудно питаться и не иметь связи с миром. Только медитировать и размышлять. А у меня это бесплатно.
Завидуйте
отсюда
Между тем штрафной изолятор или ШИЗО – это фактически изменение режима отбывания наказания, назначенного судом. С колонии строго режима – на отбывания наказания в тюремной камере. А это вообще-то прерогатива суда. И только суда.
Когда в 2011 году я освободился из колонии, собирался обратиться в Конституционный суд, с требованием проверить на соответствие Конституции положений УИК о ШИЗО. Но пропустил шестимесячный срок.
В свое время именно КС признал, что гауптвахты в армии противоречат Конституции. Потому что гауптвахта – это лишение свободы, а лишать свободы может только суд. В общем, отменили в армии гауптвахты.
Вот я и подумал, почему бы адвокатам Алексея Навального не обратиться в КС с требование проверки соответствия штрафных изоляторов Конституции?
Фотография Алексея Навального отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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