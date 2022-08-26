 

Чо с лицом? – Личное мнение

26.08.2022, 15:20, Разное
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Если вы думали, что главная свадьба лета состоялась у Аффлеков, то вот и ошиблись. У нас свои Лопесы найдутся.

Вчера в Подмосковье отгромыхало главное торжество лета — Павел Прилучный заженихался с красивой невестой. Кто тут женщина справа, я не знаю — мама, наверное, чья-то:


Фото: Соцсети

Свадьба, конечно, прошла в лучших традициях, но разве это интересно? Только не мне. Мне занимательнее другое — лицо Агаты.

В запрещённой и экстремистской социальной сети, Агата ходила вчера с таким выражением:


Фото: Соцсети

Чо вам надо, я в печали — так бы я назвала эту фотографию.

И я понимаю рАгату. Счастье было так близко. Казалось, вот-вот и ухватишь за рукав бывшего мужа после его разрыва с иссохшей мадам Карпович.

https://t.me/lenamiro/12207

А вот и нет — Павлика ухватила другая. Она же и стала невестой и очень быстро женой. Свадьбу, вон, каку закатили!

Ну а с каким, позвольте спросить, ещё выражением ходить Агатке? Только с таким, всё правильно.

А у вас что на лице было, когда узнали, что бывший женился?

Источник: Лена Миро


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