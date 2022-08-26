Мнение: Уходя, выключайте свет

Концерн Mercedes-Benz продаёт российский завод, принадлежащей «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», — в подмосковном Есипов.

Исход ведущих концернов и корпораций из России продолжается. Причем это происходит уже системно, речь не идет о разовых рефлекторных решениях. По факту это уже политическая позиция, принимаемая на уровне этических принципов.

Нужно понимать, что завод – это не здание или даже оборудование, это в первую очередь технологии управления всем комплексом производственной деятельности. И утрата доступа к этим технологиям хорошо видна по той же сети бывшего Макдональдса, которая теперь тянет от силы половину того, что там было до решения о выходе, причем эта половина базируется на оставшемся после ухода оборудовании. Когда оно исчерпает свои сроки эксплуатации, все станет еще печальнее.

Россию просто закрывают. «Последний, кто будет уходить, не забудь выключить свет!»© Расчет на то, что «мы сами» или «Китай нам поможет» (вместо Китая можно подставить Иран, Индию, Зимбабве или Венесуэлу) – он неизбежно приведет нашу экономику к окончательному системному веку 19, не выше. И дело здесь даже не в российской дикости (это субъективное понимание), а в полном отсутствии у правящей верхушки самого смысла организации современной национальной экономики, как суверенной с одной стороны и включенной в международное разделение труда – с другой.

В этом плане я приводил пример Саудовской Аравии, которая как раз очень внятно отрефлексировала подобную задачу и решила её. Король-основатель нынешнего Королевства (всего их было три версии начиная с 18 века) Абдулазиз ибн Сауд продал право на добычу нефти на территории полуострова за 2 тысячи долларов американцам. Собственно, даже тогда, в 20 годы, это были очень смешные деньги.

Американцы построили современную по тем меркам промышленность и непрерывно ее укрупняли и модернизировали. Арабы при этом занялись кадровой политикой – учили своих детей, ставили их на всех производственных цепочках, включая управление, науку. И постепенно выкупали тот промышленный комплекс, который был создан на их территории.

Прошло два поколения, прежде чем на базе этой промышленности была возникла национальная. В итоге арабы получили и промышленный комплекс, и кадры, и включение в международное разделение труда.

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