Тестирование онлайн и офлайн-голосования в Москве проходит штатно

Тестирование проходит онлайн и очно. Это нужно, чтобы убедиться в удобстве системы дистанционного голосования для избирателей и членов избиркомов. Также проверяется работа главной новинки 2022 года – электронного списка избирателей.

За ходом тестирования следят разработчики системы дистанционного голосования. На некоторых участках проходят стресс-тесты. Специалисты проверяют работу системы на случай отключения электричества.

На 13:00 в тестировании поучаствовали 5,5 тысячи человек. Присоединиться можно по ссылке.

Для тестирования системы онлайн голосования подготовлен вопрос: “Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?”. На выбор представлено большое количество вариантов. Это делает процесс тестирования системы максимально приближенным к реальности.

Участниками онлайн-голосования могут москвичи, обладающие избирательным правом и зарегистрированные в районах, где пойдут выборы. Кроме того, нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов столицы, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.

Участники дистанционного голосования будут участвовать в акции “Миллион призов”. В дни выборов разыграют автомобили и призовые сертификаты.