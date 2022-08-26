 

Попала в психушку, стала чужой для родни: Почему не сложилась семейная жизнь Светличной

26.08.2022, 14:37, Разное
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Светлана Светличная смогла построить успешную актерскую карьеру и стать всенародной любимицей. Яркая внешность звезды полюбилась зрителю, а потому буквально с первых ролей женщина обзавелась множеством поклонников. Однако в семейных делах артистка не преуспела и даже стала чужой для родни. Такого мнения придерживается ее коллега по цеху Людмила Цветкова. Об этом сообщает “Пятый канал”.

“Родственники должны ее любить и уважать, но этого не было”, – говорит продюсер. При этом Цветкова заявила, что близкие звезды в этом не виноваты, а настоящая ответственность лежит на самой Светличной. Так, актриса не старалась стать авторитетом в глазах домочадцев. По мнению женщины, актриса в первую очередь должна была стать для родных заботливой матерью и бабушкой. Ведь в семье звание народного артиста не имеет столь большого веса. “Она разве читает дома стихи? Играет роли? Она должна быть дома такой, какая есть”, – говорит Цветкова.

Актриса отметила, что на правах старшего звезда “Бриллиантовой руки” должна была создать дома ту атмосферу, благодаря которой бы ее любили и уважали. “Она этого не делала”, – заявила женщина, добавив, что из-за этого в семье были постоянные неприятности. Также она вспомнила, что родственникам звезды не нравилось увлечение Светличной молодыми людьми.

Напомним, ранее сообщалось, что актриса попала в психушку. Так, из-за стресса и прочих проблем со здоровьем у звезды случился инсульт, после которого женщина долго не могла восстановиться – начались проблемы с памятью. Именно поэтому родственники решили отправить Светличную на лечение в Центр социальной и судебной психиатрии.


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