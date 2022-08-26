Что полезнее для повседневного использования: теплый душ или горячая ванна

Регулярные водные процедуры – неотъемлемая составляющая ухода за собой. Достижения цивилизации сделали современных людей чистоплотными. В отличие от своих далеких предков, они моются довольно часто. Кто-то предпочитает принимать душ. А кто-то любит полежать в горячей ванне с ароматическими маслами, морской солью или пенкой. Но что полезнее для здоровья? И почему терапевты рекомендуют выпивать стакан воды после водных процедур?

Особенности влияния ванны и душа на организм

Вид водных процедур может оказывать значительное воздействие на состояние здоровья. Любители кратковременного, бодрящего душа в утренние часы говорят, что это самое лучшее средство для пробуждения.

А их оппоненты, ценители горячей ванны, утверждают, что процедура способствует расслаблению в вечерние часы.

Действительно, под душем люди стоят не очень долго. И при этом выбирают теплую, комфортную для кожи температуру.

А вот принимая ванну, человек сильнее включает кран с горячей водой. Ванна способствует расслаблению нервной системы, дарит положительные эмоции, избавляет от тревожности и напряжения, предотвращает нарушения сна. Кроме того, благодаря такой водной процедуре ускоряется метаболизм. Это является весомым аргументом для многих представительниц слабого пола.

Кому нежелательно принимать горячую ванну и почему

Многие считают, что ванна полезнее для здоровья, чем душ. И аргументируют это тем, что в горячей воде лучше открываются поры, эффективнее очищается кожа. На самом деле душ позволяет справиться с загрязнениями не хуже ванны.

А вот второй водной процедурой злоупотреблять не стоит. Частое принятие ванны делает кожу беззащитной перед бактериями. Ведь с нее удаляется весь защитный слой. В результате кожа может начать стареть раньше времени. Из-за этого специалисты советуют отдавать предпочтение душу для ежедневного использования.

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А ванну принимать один-два раза в неделю. Кроме того, надо учитывать, что эта процедура противопоказана беременным женщинам, людям с патологиями миокарда и сосудов, тромбофлебитом, сахарным диабетом, кистой яичника или миомой матки. Не следует проводить в ванне слишком много времени, особенно при наличии сонливости. На процедуру нельзя отводить больше двадцати минут.

И не стоит нагревать воду выше 38 градусов. Если у человека низкое давление, ему можно полежать в прохладной ванне, но очень недолго.

В любом случае после водных процедур медики рекомендуют выпивать стакан воды. Это позволит восстановить баланс жидкости в организме.

Насколько полезен ледяной душ

Несмотря на то что у такой водной процедуры огромное количество поклонников, ее нельзя рекомендовать абсолютно каждому. Здоровые люди должны сами решать, благотворно ли она действует на их самочувствие или нет. Но в любом случае вода не должна быть ледяной.

А вот если у человека наблюдаются нарушения работы сердца и сосудов, такая процедура не просто нежелательна, а противопоказана. Может произойти спазм коронарных артерий. И как следствие, случиться сердечный приступ.

Молодым людям не повредит холодный душ при условии, что температура воды будет не ниже 12 градусов. Но чем старше человек, тем выше должно быть это значение.