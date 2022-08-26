От жилета до платформы: тренды весны, которые выбирают модники Милана

Чтобы создать самобытный и уникальный образ, рекомендуется ориентироваться на тренды того или иного региона нашей планеты. Включив некоторые элементы, присущие модницам Милана, вы сможете разнообразить и освежить привычные луки.

Жилет

Укороченный жилет прекрасно впишется в офисно-деловой лук. Его можно смело сочетать с брюками широкого кроя. Эффектно смотрится комплект в одном цвете: например, в трендовом нынче сером.

Розовые вещи

Добавить в образ нотку романтичности и женственности помогут вещи нежно-розового цвета. Их можно сочетать с одеждой нейтральных оттенков. Например, с темно-синим. А вот от черных вещей лучше отказаться, поскольку сочетание розового и черного в Европе неуместно. Несколько веков назад в одежду таких двух цветов одевались куртизанки.

Блейзер оверсайз

В прохладную погоду на работу можно надеть вместе с брюками и блузой блейзер. Не забываем, что в моде в этом году изделия оверсайз, которые делают силуэт более объемным.

Изделия в клетку и полоску

Модницы из Милана обожают геометрические принты. В лидерах — клетка и полоска. Орнамент может состоять из нескольких цветов, включая яркие и даже кислотные оттенки.

Туфли на платформе

Не выходят из моды в этом году туфли на платформе и на устойчивых толстых каблуках. Если вы комплексуете по поводу низкого роста, обязательно обратите внимание на эту обувь. Она лучше всего гармонирует с брюками свободного кроя.

Анималистичный принт

Добавьте нотку дерзости и «хищности» с помощью анималистичного принта. Беспроигрышный вариант — рисунок под рептилию. Штаны со змеиным принтом в сочетании с кожаным плащом точно не оставят никого равнодушными.

Монохромный лук

Если вам больше импонирует классика, более сдержанные образы, тогда попробуйте составить монохромный лук. Такой образ подразумевает комбинирование вещей из одной цветовой гаммы, но разных по насыщенности оттенков. Например, вы можете надеть пыльно-коричневое пальто и коричневые сапоги. При желании можно разбавить комплект белой блузой.